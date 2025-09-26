Maltrattamenti in famiglia. Tre uomini denunciati

Tre uomini rispettivamente di 30, 54 e 23 anni, sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori e conseguentemente sono stati attivati due Codici Rossi. Questo l’esito dell’attività dell’Arma dei carabinieri, intensificata alla luce dell’inasprimento del fenomeno noto anche come stalking, che negli ultimi anni mina in modo grave, la sicurezza pubblica. Nello specifico, l’Arma ha attuato specifiche strategie operative anche investendo nella formazione del personale per riconoscere e affrontare tempestivamente contesti derivanti da atti persecutori. In questa logica, i carabinieri della stazione di Montegranaro, hanno denunciato un cittadino italiano di 30 anni (residente fuori provincia). La denuncia ha fatto seguito alla segnalazione dell’ex convivente per essere stata vittima, dal 2021 ad oggi, di reiterati comportamenti aggressivi, minacce e percosse, da parte del 30ennea fronte dell’interruzione di convivenza da circa dieci mesi.

Nonostante i casi di violenza subita, la donna non aveva mai richiesto cure mediche né l’intervento delle forze dell’ordine, pertanto i carabinieri hanno attivato il Codice Rosso informando l’Autorità Giudiziaria. Analogo caso per le indagini condotte dai militari dell’Arma della stazione di Servigliano, concluse con la denuncia per lo stesso reato di un uomo residente in provincia di Fermo. Il soggetto in questione, al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe colpito al naso la moglie convivente, procurandole lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. Anche in questo caso è stato attivato il Codice Rosso e informata la Procura di Fermo. Infine, i carabinieri della stazione di Montottone hanno denunciato un italiano di 23 anni, (residente in provincia) sempre per maltrattamenti in famiglia e percosse. Gli accertamenti del caso hanno permesso di appurare che, dal mese di gennaio, il giovane avrebbe aggredito fisicamente la madre convivente in più circostanze, anche alla presenza del proprio figlio minorenne. Ricordiamo che il Codice rosso è una misura pensata nel periodo del Covid, quando tantissime donne, spesso assieme ai loro figli piccoli, erano costrette tra quattro mura con mariti e compagni violenti: questo strumento permette un rapido intervento delle forze dell’ordine contro la violenza di genere.

Paola Pieragostini