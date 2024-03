Maltrattava la madre anziana: condannato

Maltrattava da anni l’anziana e invalida madre, minacciandola, insultandola, schiaffeggiandola. Le aveva dato più volte pugni al volto, addirittura afferrandola per il collo e tentando di soffocarla, costringendola a rivolgersi al pronto soccorso per le lesioni riportate. Era arrivato persino a sequestrarla, chiudendola a casa e serrando la porta, nascondendo le chiavi sopra un mobile alto, dopo averla privata del telefono cellulare e mettendola in condizioni di non chiedere aiuto. Tutto questo per ottenere i soldi per comprare la droga, della quale faceva sistematicamente uso.

L’autore delle violenze, un 38enne di Porto Sant’Elpidio, è comparso davanti al tribunale di Fermo e, al termine del processo, è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione. Durante le udienze sono emersi in modo inequivocabile tutti i maltrattamenti a cui l’imputato aveva sottoposto l’anziana madre: privazioni, minacce e pestaggi per estorcerle somme di denaro allo scopo di acquistare le sostanze stupefacenti che assumeva. L’uomo era stato arrestato nel 2019, dopo essere stato denunciato più volte all’autorità giudiziaria e sottoposto dal gip del tribunale di Fermo alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre.

Il 38enne noncurante delle disposizioni, aveva sistematicamente, deliberatamente e ripetutamente violato la misura coercitiva, tanto che era stato sottoposto all’aggravamento del mandato, con il quale il giudice gli aveva imposto anche l’obbligo di presentarsi ad un ufficio di polizia giudiziaria. L’uomo era stato costretto a cambiare dimora, ma anche nel nuovo contesto aveva dimostrato la sua indole violenta contro le persone, aggredendo in due circostanze diverse chi lo ospitava e facendo poi perdere le sue tracce, ignorando anche il nuovo aggravamento della misura imposto.

Dinanzi a tali condotte, il gip del tribunale di Fermo, su proposta del pubblico ministero, aveva fatto proprie le segnalazioni della questura di Fermo, che avevano fatto emergere come l’uomo costituisse pericolo non solo per l’anziana ed invalida madre, ma per la collettività, e quindi aveva disposto un ulteriore aggravamento della misura cautelare, con la sua carcerazione immediata.

I poliziotti avevano rintracciato e accompagnato nella casa di reclusione di Fermo il 38enne, ponendo fine alla lunga serie di angherie a cui aveva sottoposto l’anziana madre.

Fabio Castori