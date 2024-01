"Mamma, esco a fare due passi". La web radio che racconta i giovani

Una radio fatta da giovani, per i giovani. È ’Mamma esco a fare due passi - social radio’, la web radio dedicata alla promozione giovanile, si apre un 2024 forte di un bilancio 2023 molto ricco, fatto di servizio alla comunità, contenuti speciali, laboratori formativi di grande valore e incontri che hanno coinvolto ed emozionato tanta popolazione, giovanile e adulta. A promuovere l’iniziativa sono sempre l’associazione Giovani Territorio e Cultura, l’Ambito Territoriale Sociale XIX, il Comune di Fermo, in collaborazione con il progetto The Terminal, Comunità di Capodarco, Servizio Civile Universale, Steat, associazioni e servizi del territorio. Il coordinatore dell’Ambito XIX, Alessandro Ranieri, spiega: "La nostra web radio sta crescendo, non solo come contenuti e visibilità, ma soprattutto con la quella vocazione social che fin dall’inizio abbiamo instillato. Grazie a entusiasmo e sensibilità di redattrici e redattori stiamo dando voce a tanti giovani del territorio per raccontare bisogni e speranze, stiamo dando spazio ad eventi, cultura e arte, ma anche alle tematiche più urgenti dal punto di vista della promozione sociale: lavoro, formazione, inclusione, prevenzione, parità di genere". Il fondatore della web radio è Giuseppe Iadonato che sottolinea: "Chiudiamo questo 2023 veramente in maniera positiva. Siamo giovani, è vero, ma molto motivati e con grandi idee. Siamo pronti per un 2024 ancora più emozionante". Una squadra sempre più al femminile, infatti ad affiancare Giuseppe Iadonato ci sono ben sei redattrici tra i 20 e i 27 anni: Gaia Vallucci, Andrea Turtù, Lucia Gratani, Lucilla Formentini, Roberta Barbieri, Greta Rastelli. Queste due ultime in forza alla redazione grazie al progetto ‘Giovani attivi’ del Servizio Civile Universale. A completare il team anche il coordinatore Paolo Nanni e il nuovo acquisto Nicolas Baldo. La radio ha due pagine social con circa mille followers, ogni video pubblicato ha avuto 5 mila visualizzazioni, ci sono stati laboratori, rubriche mensili, un blog ricco di articoli e cinque incontri speciali che hanno coinvolto popolazione adulta e scuole, con il coinvolgimento di personaggi che hanno offerto testimonianze uniche: Luca Barisonzi, Carlo Laurora, Diana Di Meo, Toni Capuozzo, Alessia Piperno, Lorenzo Barone, Marco Raccichini e Alfredo Cortellucci. "Per il 2024 la Redazione ha già pronto un piano con eventi e ospiti speciali di grande richiamo, inoltre proseguirà l’offerta di laboratori di formazione ed espressione culturale, ed è già disponibile il laboratorio Redazione Open, cioè la possibilità per giovani dai 16 ai 35 anni di entrare in redazione ed essere seguiti per andare On Air con podcast e video. Per aderire, chiedere collaborazioni o prendere contatto è sufficiente scrivere su facebook, instagram o via email mammaescoafareduepassi@gmail.com