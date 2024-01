"Mamma mi servono soldi". Truffata coppia di anziani

Aveva finto al telefono di essere il figlio di una coppia di anziani coniugi e di essere in forti difficoltà economiche, poi, insieme ai suoi due complici, era riuscito a farsi consegnare denaro contante oro e gioielli. I tre malviventi, un 40enne, una donna di 35 anni e un 34enne della provincia di Napoli, erano stati smascherati dai poliziotti della squadra mobile e, al termine delle indagini, sono stati rinviati a giudizio. I componenti della banda dovranno ora comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere di truffa aggravata in concorso. L’episodio risale al febbraio dell’anno scorso quando due coniugi di Porto San Giorgio avevano ricevuto una chiamata sull’utenza fissa alla quale aveva risposto la moglie e l’interlocutore, dicendo di essere suo figlio, le aveva riferito di avere gravissime e urgenti difficoltà economiche, motivo per cui aveva bisogno di tutto il denaro e i gioielli che avevano in casa. Contemporaneamente i malviventi, avevano contattato telefonicamente anche il marito dell’anziana signora e il vero figlio della coppia, strategia diretta a tenerli impegnati a telefono e a non farli comunicare tra loro. Poi era giunto presso l’abitazione dei coniugi, un uomo che aveva prelevato circa 200 euro in contanti, una carta bancoposta e gioielli in oro per un valore di 6.000 euro. Moglie e marito, dopo alcune ore, erano stati contattati dal loro vero figlio e avevano scoperto di essere stati truffati. Sul posto erano intervenuti gli investigatori della squadra mobile, che avevano constatato l’assenza di impianti di videosorveglianza. La loro attenzione si era concentrata allora sulle telecamere presenti nelle vicinanze dell’abitazione e nelle possibili vie di fuga, intercettando il veicolo in uso ai malviventi, un’auto intestata ad una ditta di autonoleggio napoletana. I successivi accertamenti avevano permesso di verificare che il veicolo era stato noleggiato da un pregiudicato già gravato da precedenti per truffa commessa in danno di anziani con le medesime modalità unitamente a un uomo e una donna. Dalle successive attività tecniche, condotte attraverso l’analisi del traffico dati delle utenze in uso al pregiudicato, i poliziotti avevano riscontrato l’effettiva presenza sul luogo dei fatti insieme alle altre due persone. I tre erano stati tutti denunciati per il reato di truffa aggravata commessa in danno di anziani. Fabio Castori