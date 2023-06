Manager e imprenditori dello sport "Una scuola che insegni a sognare"

Per la prima volta nelle Marche, verrà istituito un corso di qualifica professionale per i Manager e gli Imprenditori dello Sport. Ad organizzarlo è il centro di formazione professionale ‘Arianna Bitti Scarl’ assieme ad uno dei più prestigiosi College Universitari Ese di stampo internazionale, che per l’occasione si uniranno per qualificare i leader del settore sportivo con un percorso di alto profilo accademico e con l’opportunità di guidare le imprese e le organizzazioni di successo nel mondo sportivo. Una rosa di professionisti direttamente dalla ‘European School of Economics’ dirigerà una serie di stage e protocolli di alta formazione, con la partecipazione di mentori del settore sportivo. La presentazione del programma e del corso avverrà il 15 Settembre 2023 presso il ‘Davide Palace Hotel’ di Porto San Giorgio in occasione della consegna annuale dei diplomi dell’Ente di Formazione Regionale ‘Arianna Bitti Scarl’. Un ente che da anni qualifica i professionisti della formazione in vari ambiti: dalla formazione aziendale a quella sportiva, del benessere alle risorse umane.

Il centro di formazione Arianna Bitti Scarl riunisce da anni i migliori docenti possibili per fornire la miglior formazione in ogni ambito in cui opera. In particolare in tutte e tre le macro aree formative: formazione superiore, formazione continua e formazione permanente con piattaforma Siform e accreditamento Regionale, Bandi Nazionali ed Europei. Academy Coaching in tutte e tre le specializzazioni: Life , Sportivo e Business con bilancio di competenze e validazione delle stesse. Formazione Area Salute e Benessere con rilascio di certificati e diplomi di qualifica, 1 e 2 livello e crediti Ecm. Formazione Settore Psicologia ed Educazione Prenatale e Area consulenza, Mediazione e Educational.

Ospite graditissimo e molto atteso della presentazione del corso di qualifica professionale per i manager e gli imprenditori dello Sport, sarà il fondatore della European School of Economics, il professor Elio D’Anna che sarà accompagnato dal suo staff di professionisti del settore. Una occasione unica per un salto di qualità professionale. "Ho immaginato una scuola che insegni che sognare è la cosa più reale che ci sia; una scuola che spieghi alla nuova generazione di leader che l’economia è l’arte di sognare". È con questo spirito che Elio D’Anna ha deciso infatti di fondare negli anni ‘80 l’European School of Economics (Ese), una business school privata, di ordinamento e validazione britannica: unica realtà italiana riconosciuta tra le Uk Listed Bodies. E’ una vera e propria "culla etnica dell’istruzione". Conta sei sedi in tutto il mondo (Roma, Milano, Firenze, Londra, Madrid e New York) si è sempre concentrata su un settore ben preciso: quello dell’economia, della finanza e del management.

Valerio Rosa