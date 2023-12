<"Manca una strategia di programmazione". Un parola che è stata usata spesso dai consiglieri Claudio Ferracuti, Fabrizio Cesetti e Luigi Ripani, assente per motivi di salute Elvinia Minnoni, del gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, nell’incontro pubblico che si è tenuto venerdì sera nel centro sociale ‘La Ragnatela’ a Piane di Montegiorgio. Appuntamento che rientra nella serie di incontro che la minoranza ha deciso di organizzare per confrontarsi con la popolazione per discutere delle tematiche di Montegiorgio e del territorio.

"A nostro avviso l’attuale Amministrazione ha preso delle decisioni sbagliate su alcune questioni importanti – spiegano i consiglieri – un problema dettato dalla mancanza di una strategia che vede il territorio da qui a 10-15 anni. Il Polo scolastico a Croce di Via, attualmente è solo un parcheggio, ma è realizzato in campagna ed è sovradimensionato per una popolazione di 500 alunni. Sarebbe stato più opportuno realizzare un polo scolastico sfruttando l’area dell’impianto Marziali. Inoltre non si capisce perché si garantisce il trasporto scolastico gratuito ai bambini dei comuni limitrofi, mentre i residenti a Montegiorgio pagano tutti senza distinzioni di reddito.

Inoltre poi come verranno utilizzate le scuole attualmente esistenti. Si vuole realizzare la nuova casa di riposo nel Convento dei Cappuccini ampliando la struttura esistente e realizzando due nuove palazzine, che impediranno anche l’ampliamento del cimitero. Isolare gli anziani in quella zona è una scelta sociale che non condividiamo. E’ merito esclusivamente nostro se l’ospedale di Montegiorgio non chiuderà durante i lavori di ammodernamento e manterrà i servizi esistenti. Possiamo annunciare che i lavori inizieranno a gennaio e saranno effettuati a stralci. E’ importante mantenere un presidio nel territorio, il Pat conta 3.000 accessi l’anno, significa alleggerire il pronto soccorso di Fermo, ma soprattutto garantire un livello di assistenza e prevenzione sul territorio. A livello territoriale non abbiamo condiviso con l’Amministrazione l’idea di non palesare un parere contrario contro il progetto della Ciip per la captazione dell’acqua dal fiume Tenna a Montefortino, che impoverirà l’approvvigionamento idrico del territorio; di non voler esprimere un parere contro il maxi impianto fotovoltaico che si sta progettando fra Piane di Falerone e Piane di Montegiorgio".

Alessio Carassai