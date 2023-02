"Mancano almeno 40 infermieri e 15 operatori"

Non hanno più una vita privata i lavoratori della sanità, hanno giorni e ore di ferie e di riposo persi, hanno giornate pienissime e responsabilità enormi. Sono tornati a farsi sentire sindacati e Rsu ieri, all’ora della pausa pranzo, di fronte all’ingresso dell’ospedale, con le bandire e l’aria decisa e preoccupata. Un momento di presidio per dire che la misura è colma, che a situazioni eccezionali servono misure straordinarie di assunzione, di reclutamento e stabilizzazione del personale, perché senza i professionisti i macchinari e i nuovi ospedali non servono a niente. "quando tutto sarà privato saremo privati di tutto", era scritto nel manifesto che i sindacalisti hanno tenuto fermo e visibile, per informare la cittadinanza soprattutto del fatto che mancano almeno 40 infermieri ma è un numero del tutto sottostimato, nei reparti, ambulatori e servizi distrettuali e territoriali dell’Azienda fermana.

"La mancata assunzione di questi 40 infermieri significa sottrarre ai malati e agli utenti del fermano circa 60 mila ore di assistenza, spiegano insieme i rappresentanti dei lavoratori. Mancano anche 15 operatori socio sanitari (oss) per poter garantire il supporto vero ed auspicato, che solo questa figura, diventata molto importante negli anni all’interno dell’equipe assistenziale, può fornire al personale infermieristico. Gli oss garantiscono l’assistenza ai bisogni primari del malato. Senza di loro, i malati non autosufficienti si sentono sicuramente molto più soli. La mancanza di 15 oss significa almeno 20 mila ore di assistenza in meno fornite ai malati". Qualche sindaco è passato a dimostrare vicinanza, a partire dal primo cittadino di Fermo, Paolo Calcinaro, e poi Monte Vidon Corrado, Monte Vidon Combatte, Santa Vittoria in Matenano e Porto Sant’Elpidio. Troppo pochi per immaginare un’azione politica forte, i sindacati hanno dichiarato la volontà di proseguire con la mobilitazione, portando avanti il disagio degli operatori che è anche dei cittadini per i quali avere assistenza dalla sanità pubblica è diventato sempre più complicato.

Angelica Malvatani