Mancano i dischetti per i referti in radiologia

A luglio dello scorso anno, i pazienti dell’area montana che per varie necessità avevano dovuto usufruire del servizio di radiologia dell’ospedale di Amandola avevano evidenziato la mancanza dei cd (sistemi digitali per la registrazione di immagini elettroniche per uso sanitario) per la consegna dei referti medici di ortopedia. Non si tratta di semplici dischetti acquistabili ovunque, ma di strumenti indispensabili ai pazienti al fine di effettuare i vari controlli. Un problema che dopo circa due settimane era stato risolto, ma ora ci risiamo. Molti pazienti che per vari controlli si sono dovuti recare nella struttura ospedaliera montana hanno lamentato, nei giorni scorsi, il fatto che alla radiologia non erano nuovamente disponibili i famosi dischetti per consegnare agli utenti le immagini e i referti. I pazienti hanno inoltre precisato che il rilascio degli stessi fa parte del servizio a pagamento e comporta anche un mancato introito per l’azienda sanitaria. Ma prima di tutto il dischetto con le immagini è uno strumento indispensabile per gli utenti che si recano da specialisti privati che sono ormai la maggioranza, visti spesso i tempi nei quali vengono assicurati i servizi e le prenotazione nella sanità pubblica. Un problema simile era stato registrato fra la fine di agosto e l’inizio di settembre scorso anche all’ospedale di Montegiorgio.