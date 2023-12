Manda il fratello a fare l’esame al posto suo

Fermo, 13 dicembre 2023 – Per superare il test di lingua italiana necessario per avere il prolungamento del permesso di soggiorno, aveva mandato il fratello nell’istituto scolastico incaricato. La cosa però non era sfuggita alla polizia, che, dopo aver scoperto l’inganno, aveva denunciato entrambi i protagonisti dell’imbroglio. Alla fine i due, entrambi pakistani, sono finiti davanti al giudice del tribunale di Fermo e, a conclusione del processo, sono stati condannati a un anno e due mesi per truffa e sostituzione di persona in concorso.

Il fatto risale all’autunno del 2018 quando l’azione di prevenzione posta in essere dall’ Ufficio immigrazione della questura di Fermo, volta a contrastare le sostituzioni di persona in occasione dello svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana necessario al conseguimento del permesso di soggiorno di lungo periodo, aveva dato i suoi frutti. Nell’occasione, infatti, aveva consentito di accertare una truffa con tanto di sostituzione di persona.

Era accaduto quando un giovane pakistano aveva tentato di sostituirsi al fratello, che, probabilmente non conoscendo sufficientemente la lingua italiana, aveva pensato di mandare qualcun altro a sostenere l’esame. Il primo si era presentato presso un locale istituto scolastico per partecipare al test con i documenti riconducibili allo straniero regolarmente iscritto alla prova. La presenza degli agenti di polizia, che avevano predisposto uno specifico servizio, aveva però impedito il concretizzarsi dei loro propositi. A conclusione delle attività i due pakistani erano stati denunciati per truffa e sostituzione di persona in concorso.