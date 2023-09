Mangi un gelato e sostieni l’Ant

Confartigianato, Ant e Ancos hanno ideato un modo dolce, ghiotto e, solo apparentemente fuori stagione, per sostenere l’attività di prevenzione e assistenza domiciliare svolta dai volontari Ant a favore di malati oncologici: domani, nelle gelaterie della città aderenti, sarà possibile gustare un gelato, è stato annunciato anche un gusto ‘solidale’ creato per l’occasione, e fare beneficenza pro Ant. Parte del ricavato di ogni gelato venduto, sarà devoluta alla meritoria causa. Alla campagna ‘Con un gelato regalati un sorriso’ hanno aderito le gelaterie Lorelay, Punto Gelato (in via Faleria), la Favola in via Battisti, Gelati d’autore, Stile Libero e Guneson sul lungomare Trieste, Gusto Gelato in via Principe Umberto. L’iniziativa è stata presentata da Martina Ciferri per Ant e dal presidente provinciale Confartigianato, Lorenzo Totò e dalla referente locale, Milena Sebastiani che hanno prontamente raccolto l’invito a sostenere la particolare campagna di sensibilizzazione. "Acquistando un gelato, il cliente saprà che il mastro gelataio destinerà parte del ricavato per sostenere attività gratuite di prevenzione oncologica e di assistenza medico specialistica domiciliare per i malati di tumore.

m. c.