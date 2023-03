Mani sul mercato della droga Fermato il blitz della Camorra

Era stato inviato nel Fermano dal clan camorristico di cui faceva parte per allestire una piazza di spaccio e per eliminare la concorrenza locale. Il giovane campano, però, era già nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Fermo, che lo avevano tratto in arresto nella sua abitazione. Per questo motivo il 25enne, originario della Campania ma domiciliato a Porto Sant’Elpidio, è stato rinviato a giudizio e finirà alla sbarra per rispondere del reato di associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti. Il pusher era finito in manette nell’aprile 2022 quando gli uomini dell’Arma, una volta individuato il suo appartamento, avevano circondato lo stabile ed erano entrati in azione, cogliendolo nel sonno. Era stato un blitz chirurgico studiato a tavolino per non dare tempi di reazione al malvivente, considerato estremamente pericoloso. Il 25enne. L’arresto aveva fatto parte di una più ampia operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che era servita a sgominare un gruppo criminale, collegato al clan Massaro, che gestiva in maniera monopolistica il traffico di droga nelle province di Napoli, Caserta e Benevento. L’attività investigativa aveva preso il via nell’ottobre 2018 ed era stata condotta dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Caserta attraverso un’ampia piattaforma tecnica e una mirata attività esterna di riscontro. Era emersa così l’operatività di un gruppo criminale in espansione e che voleva mettere una base anche nel Fermano. Il boss dell’organizzazione è considerato dagli inquirenti il casertano Filippo Piscitelli. Era lui che forniva contanti e auto, aiutava i familiari dei detenuti e trovava gli avvocati giusti, sostenendo le spese legali. Il braccio destro era Domenico Nuzzo e controllava gli affari. Il fratello del boss, Raffaele Piscitelli, nonostante fosse detenuto, stabiliva le "linee guida" della gestione dell’attività criminale. Questo poteva farlo grazie alla compagna, che fungeva da intermediaria tra il detenuto e gli altri elementi del clan. Una inchiesta enorme, partita dall’arresto di Antonio Piscitelli, figlio di Filippo, rampollo della famiglia dei ‘Cervinari’ avvenuto nel giugno 2018. Il ragazzo, all’epoca, era sottoposto agli arresti domiciliari ma, nel corso di un controllo, non era stato trovato a casa ma in un paese vicino. Nel corso della successiva perquisizione, era stato ritrovato un telefono cellulare di piccole dimensioni. Un "mini cellulare" utilizzato per chiamare un solo numero, che permetteva di restare in contatto col padre Filippo, detenuto in quel periodo in carcere. Il sodalizio aveva deciso di allungare i propri tentacoli in altre zone d’Italia, nelle Marche e, in particolare, nel Fermano.

