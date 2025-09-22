Manichino anti Idf al parco: basta al massacro di Gaza

Al parco di via della Pace di Porto Sant’Elpidio è comparso, nottetempo, un manichino con caschetto, a richiamare i soldati israeliani autori del genocidio in corso a Gaza. Sono comparse anche scritte sui muri ‘Fuori gli americani dall’Italia’, sempre firmate ‘Risorgere’ e indirizzate ai soldati israeliani che "dopo aver sterminato una dozzina di innocenti palestinesi, vengono a rilassarsi nella nostra terra, le Marche e in Italia".

L’associazione ‘Risorgere’ fa riferimento alla notizia della presenza dei militari dell’Idf in vacanza nelle Marche, a Porto San Giorgio e a Castignano, intorno a Ferragosto. Notizia che ha creato non pochi malumori anche tra alcuni sindaci, che non erano stati avvisati del fatto. Sulla questione rispose il ministro dell’Interno Piantedosi in un question time alla Camera, spiegando che erano ste prese misure di sicurezza straordinarie.

Intanto proprio sulla Palestina, ieri in una nota il candidato alla Regione Matteo Ricci ha ricordato che "Regno Unito, Canada e Australia hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Un passo avanti importante per affermare il diritto dei palestinesi a esistere. Cosa aspetta l’Italia a fare lo stesso? Chi resta in silenzio di fronte al massacro del popolo palestinese è complice. Noi non saremo complici. Quando saremo al governo delle Marche, riconosceremo anche noi la Palestina. Un atto di giustizia, per una pace giusta e due popoli, due Stati".