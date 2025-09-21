Manichino di soldato israeliano impiccato: la minaccia nelle Marche

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 21 settembre 2025 – Inquietante messaggio lasciato nella notte al parco di via della Pace di Porto Sant'Elpidio: un manichino appeso con tanto di rivendicazione da parte del gruppo 'Risorgere'. L'azione di protesta fa seguito alla notizia diffusa nei giorni scorsi in merito a soldati israeliani in vacanza nelle Marche.

“Non permetteremo che i terroristi sionisti si lavino le mani sporche del sangue dei bambini Palestinesi nei nostri limpidi fiumi e mari. Così come non permetteremo che il nazi-sionismo trascini l'Italia nel supportare l'ennesima guerra imperialista occidentale. I cittadini italiani non sono né con Israele e né col governo collaborazionista. Chi è a potere dovrebbe capire che queste azioni, nostre ed altrui, innocenti e non, aumenteranno sempre di più finché il genocidio in Palestina continua”, recita una parte del lungo comunicato dell'associazione inviato ai media e correlato di foto del manichino e di alcune scritte anti Usa e anti Israele.

Le vacanze marchigiane dei soldati Idf

L'incongruenza è che la presenza degli israeliani, per un periodo di “decompressione” dal fronte, era stata segnalata intorno a Ferragosto a Porto San Giorgio e a Castignano, in provincia di Ascoli, mentre l'azione rivendicata è stata messa in piedi a Porto Sant'Elpidio. Alcuni gruppi di militari Idf vennero segnalati in Sardegna e nelle Marche: l’Italia – si disse – viene considerato un Paese amico e sicuro. Si registravano con moni di fantasia in hotel o in case vacanze: la loro vacanza veniva monitorata dalla Digos. Secondo alcune fonti, era già successo anche nell’estate scorsa.