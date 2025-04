Manifestazione di interesse per l’organizzazione dei centri estivi

L’amministrazione comunale ha emesso un avviso pubblico per la "manifestazione di interesse" all’organizzazione dei centri estivi dedicati a minori nella fascia età 0-17 anni residenti a Porto San Giorgio. L’estate si avvicina, l’anno scolastico termina e molti genitori si ritrovano a dover conciliare i propri impegni lavorativi con la presenza dei figli a casa. Questo il maggiore motivo per il quale l’amministrazione comunale su proposta dell’assessore ai servizi sociali, Carlotta Lanciotti, ha deciso di promuovere anche quest’anno i centri estivi, servizi educativi e ludico-ricreativi che offrono ai bambini l’occasione di incontrarsi in un ambiente sicuro dove possono giocare, socializzare, divertirsi e imparare.

Sulla scia del successo fatto registrare dagli stessi centri lo scorso anno è stato stabilito di ripeterli tali e quali a cominciare dagli interventi di competenza dell’amministrazione che sono: la pubblicazione di una manifestazione di interesse a collaborare per la promozione di centri estivi per minori nella fascia 0- 17 anni; il finanziamento della frequenza degli stessi da parte di minori portatori di handicap; i contributi a favore delle famiglie che iscrivono i figli ai centri assentiti dal comune. Per far fronte ai contributi l’amministrazione ha assunto un impegno di 10.000 euro precisando che in caso di necessità la somma verrà integrata.

I criteri per l’erogazione dei contributi sono: residenza del minore a PSG, sua iscrizione ad uno dei centri attivati dal comune, famiglia con Isee fino ad un massimo di 25.000 euro. Inoltre requisiti necessari per presentare la manifestazione di interesse sono: soggetto operante in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale, quale Associazioni di volontariato e di promozione sociale, Cooperative, Polisportive; avere la sede legale o operativa nel territorio comunale di Porto San Giorgio; impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività, di personale qualificato e in numero adeguato a quello dei bambini coinvolti; garantire la conformità delle strutture ospitanti i centri estivi, alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità; impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione.

Le domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse devono essere presentate, attraverso la compilazione del modello ad hoc entro le ore 13:00 del giorno 30/04/2025 nelle seguenti modalità: a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it, consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente; a mezzo mail all’indirizzo cristina.matteucci@comune-psg.org. La domanda di candidatura va corredata da un volantino informativo-promozionale sulle attività proposte. Per informazioni sulla presente procedura è possibile contattare gli uffici al numero 0734.680502.