Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Genitori accoltellatiCesare Paciotti mortoChi era PaciottiSpray peperoncinoNuovi biglietti Radiohead Cibi fermentati
Acquista il giornale
CronacaManita della Fermana. Il Fabriano dura poco
13 ott 2025
ROBERTO CRUCIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. Manita della Fermana. Il Fabriano dura poco

Manita della Fermana. Il Fabriano dura poco

Ospiti subito in vantaggio, poi Gentilini cambia assetto ed è assolo dei canarini che dilagano con Morelli, Guti, Fofi (doppietta) e Carmona.

Esultanza Fermana Foto Zeppilli

Esultanza Fermana Foto Zeppilli

fermana

5

fabriano cerreto

1

FERMANA (3-4-2-1): Raccichini; Scanagatta, Kieling, Rodriguez; Morelli, Maquisse (29’ st Bruno), Marin, Malafronte (15’ st Saviano); Guti (32’ st Solinas), Pulpito (15’ st Frinconi); Fofi (21’ st Carmona) All. Gentilini

FABRIANO CERRETO (4-3-3): Braghetti; Stortini (18’ st Ggnahe), Marino, Perrini (33’ st Crescentini), Bologna; Trillini, Merciari (32’ Russo), Bracciatelli; Chiavellini (18’ st Nacciarriti), Encina, Di Cato (29’ st Amico). All. Del Bene

Arbitro: Negusanti di Pesaro

Reti: 2’ Di Cato, 21’ Morelli, 27’ Guti, 4’ st Fofi, 9’ st Fofi, 41’ st Carmona

Note: spettatori 25o circa. Ammoniti Malafronte, Marin, Marino. Recupero 4’+ 0’

Piazza la manita in rimonta la Fermana che bissa Jesi e si rilancia in classifica con otto reti realizzate nelle ultime due gare. Venti minuti super del Fabriano che va avanti dopo due giri di lancette, spreca tre volte il raddoppio e poi si scioglie (difesa assoluta protagonista in negativo) sotto i colpi di una Fermana che si gode i suoi avanti. E’ Di Cato dopo due minuti a trovare il vantaggio: tiro con poche pretese che però si infila tra Raccichini (sorpreso) e l’incrocio dei pali. Dopo pochi minuti ancora Fabriano con Di Cato che fallisce dal limite dell’area piccola e poco dopo è Encina, dopo un orrore di Rodriguez, che fallisce davanti a Raccichini. Poi ci pensa il palo interno a dire di no anche a Chiavellini. Gentilini a quel punto cambia assetto, torna al 4-2-3-1 e la scelta funziona. Dopo pochi minuti Morelli trova il tap-in vincente dopo una doppia respinta fin troppo leggera dell’estremo ospite. Il raddoppio è di Guti che deposita a porta vuota un assist di Fofi che poco prima era stato stoppato da Brighenti, per nulla assistito da una difesa immobile.

In avvio di ripresa è Fofi show che in appena cinque minuti centra la doppietta che chiude definitivamente i conti e sempre di testa, nonostante un turbante vistoso per il colpo involontario subito dal compagno di squadra Kieling a fine primo tempo. Prima su una punizione di Marin al bacio trova il 3-1 di testa e poi su un cioccolatino, sempre dalla destra, di un ispiratissimo Guti. Gara in ghiaccio ma c’è il tempo ancora per la prima rete di Carmona, arrivato giovedì a Fermo, che conclude dal limite e trova la deviazione di un difensore che spiazza il portiere. Nota stonatissima il fondo del Bruno Recchioni.

Roberto Cruciani

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata