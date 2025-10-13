Manita della Fermana. Il Fabriano dura poco

fermana

5

fabriano cerreto

1

FERMANA (3-4-2-1): Raccichini; Scanagatta, Kieling, Rodriguez; Morelli, Maquisse (29’ st Bruno), Marin, Malafronte (15’ st Saviano); Guti (32’ st Solinas), Pulpito (15’ st Frinconi); Fofi (21’ st Carmona) All. Gentilini

FABRIANO CERRETO (4-3-3): Braghetti; Stortini (18’ st Ggnahe), Marino, Perrini (33’ st Crescentini), Bologna; Trillini, Merciari (32’ Russo), Bracciatelli; Chiavellini (18’ st Nacciarriti), Encina, Di Cato (29’ st Amico). All. Del Bene

Arbitro: Negusanti di Pesaro

Reti: 2’ Di Cato, 21’ Morelli, 27’ Guti, 4’ st Fofi, 9’ st Fofi, 41’ st Carmona

Note: spettatori 25o circa. Ammoniti Malafronte, Marin, Marino. Recupero 4’+ 0’

Piazza la manita in rimonta la Fermana che bissa Jesi e si rilancia in classifica con otto reti realizzate nelle ultime due gare. Venti minuti super del Fabriano che va avanti dopo due giri di lancette, spreca tre volte il raddoppio e poi si scioglie (difesa assoluta protagonista in negativo) sotto i colpi di una Fermana che si gode i suoi avanti. E’ Di Cato dopo due minuti a trovare il vantaggio: tiro con poche pretese che però si infila tra Raccichini (sorpreso) e l’incrocio dei pali. Dopo pochi minuti ancora Fabriano con Di Cato che fallisce dal limite dell’area piccola e poco dopo è Encina, dopo un orrore di Rodriguez, che fallisce davanti a Raccichini. Poi ci pensa il palo interno a dire di no anche a Chiavellini. Gentilini a quel punto cambia assetto, torna al 4-2-3-1 e la scelta funziona. Dopo pochi minuti Morelli trova il tap-in vincente dopo una doppia respinta fin troppo leggera dell’estremo ospite. Il raddoppio è di Guti che deposita a porta vuota un assist di Fofi che poco prima era stato stoppato da Brighenti, per nulla assistito da una difesa immobile.

In avvio di ripresa è Fofi show che in appena cinque minuti centra la doppietta che chiude definitivamente i conti e sempre di testa, nonostante un turbante vistoso per il colpo involontario subito dal compagno di squadra Kieling a fine primo tempo. Prima su una punizione di Marin al bacio trova il 3-1 di testa e poi su un cioccolatino, sempre dalla destra, di un ispiratissimo Guti. Gara in ghiaccio ma c’è il tempo ancora per la prima rete di Carmona, arrivato giovedì a Fermo, che conclude dal limite e trova la deviazione di un difensore che spiazza il portiere. Nota stonatissima il fondo del Bruno Recchioni.

Roberto Cruciani