Mantenute invariate le tariffe Tari

Era particolarmente atteso il rendiconto del bilancio 2024, approvato da parte della commissaria straordinaria Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi, per avere una conoscenza più puntuale della situazione in cui versano le casse comunali. Rendiconto che è stato appena pubblicato e dal quale emerge un risultato di amministrazione di 5milioni 168mila 555 euro con un avanzo subito disponibile di 128.340,88 euro le cui applicazioni saranno decise in un momento successivo.

Contestualmente all’approvazione del rendiconto, sono state fissate anche le tariffe Tari per il 2025 che sono in linea con quelle dello scorso anno, tenendo conto del fatto che il piano finanziario per l’anno in corso (1milione 863mila euro circa) è sostanzialmente identico a quello del 2024 (1milione 846mila). In realtà, queste cifre sono state contestate dalla ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana che ha presentato un ricorso al Tar, al quale il Comune ha fatto opposizione. Ricorso che a tutt’oggi, risulta pendente e per il quale non ci sono state udienze, né pronunciamenti di sorta e che, perciò sarò ereditato dall’amministrazione che verrà.

Oltre ai dati macro del rendiconto, nella delibera risulta che il conto economico presenta un utile di esercizio di circa 719.500 euro, che il patrimonio netto è di poco più di 34.134mila euro. “Questo ente, risulta non deficitario” recita la delibera adottata dalla Commissaria con funzione di consiglio comunale. Il Fondo cassa al 1 gennaio era di circa 1 milione 447mila, ci sono state riscossioni per 41.195mila euro, e pagamenti per 42milioni 640mila. All’avanzo di 5 milioni 168mila e poco più vanno sottratti 4 milioni 950mila di parte accantonata, 91mila euro di fondi vincolati, zero euro per investimenti, ottenendo così l’avanzo di 128.340 euro.

Per quanto riguarda le tariffe della Tari per quest’anno, per le utenze domestiche, per famiglie con 4 componenti, la tariffa è di 1,61 euro/mq, se con 2 componenti è di 1,28 euro/mq, mentre per le utenze non domestiche, varia secondo le categorie: 1,11 per attività industriali e capannoni di produzione; 5,76 per bar, caffè, ristoranti, pizzerie e simili; 3,65 per supermercati; 2,06 carrozzerie; 4,43 negozi di generi alimentari. Per il pagamento della Tari sono state fissate le scadenze: per la prima e unica rata il 5 luglio, per la seconda il 5 settembre, per la terza il 10 dicembre.

Marisa Colibazzi