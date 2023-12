Manuel Giandonato si è ripreso la Fermana

Manuel Giandonato si sta riprendendo la Fermana. In tre partite consecutive era partito dalla panchina. C’era chi lo aveva già messo in discussione, sia per le sue qualità in campo che per il suo ruolo di capitano all’interno dello spogliatoio. Lo ha raccontato lo stesso Protti dopo la vittoria contro la Juventus Next Gen. Un’ora e mezza dopo l’ha dimostrato facendo un cross al bacio per il pareggio di Santi e poi mettendo alle spalle di Daffara quella perla che ha regalato il ritorno alla vittoria ai gialloblù. Sabato alle 20:45 ci sarà la sfida contro il Pescara, lui che con gli abruzzesi ha giocato un anno nelle giovanili. Proprio allo Stadio Adriatico, Giandonato dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. In primis perché ha dimostrato di aver ritrovato la miglior forma, sia dal punto di vista fisico che soprattutto quello mentale. E poi perché a Pescara non ci sarà Tommaso Fontana: l’italo venezuelano è stato il suo sostituto nelle ultime tre partite ma sarà indisponibile per squalifica. Come si è ripreso la Fermana? Con la tenacia che lo ha sempre contraddistinto. Non è una qualità venuta fuori solo oggi, ma che ha da quando non era neanche maggiorenne e indossava una maglia bianconera. Ce lo ha raccontato il suo allenatore nella Primavera della Juventus Luciano Bruni. "Un ragazzo straordinario e un umile lavoratore. Dava sempre il massimo in allenamento. Si è guadagnato il posto da titolare per il lavoro, lo contraddistingueva su tanti. Dimostrava attaccamento, voglia di migliorarsi e ascoltare anche i rimproveri dell’allenatore, ma gliene facevo pochi ". Caratterialmente non ce n’è mai stato bisogno. "Magari qualcosa a livello calcistico. Non aveva ancora assimilato qualche caratteristica. Per esempio, quando andava a contrastare l’avversario andava con la postura sbagliata. Andava dritto per dritto nonostante fosse così alto, gli ho ripetuto molte volte di andare con la corsa laterale per evitare che lo superassero". Oggi a Fermo l’ha imparato. Quella che non è cambiata è la qualità. "Piede raffinato. Giocava sempre palla a terra e verticale. Poi era molto tenace e tosto. Non tirava mai indietro la gamba, non aveva paura di niente". Insieme hanno vinto il Torneo di Viareggio: "Era quasi un obbligo vincerlo quando sei la Juventus. Avevamo una squadra spaziale: Immobile, Falque, Pinsoglio…Un voto a Giandonato in quel torneo? 8. Giocò tutte belle partite. Facemmo sette vittorie senza faticare". I successi nella carriera di Giandonato non si fermarono lì. Prima la Serie C con la Salernitana, e poi la vittoria spettacolare del campionato con il Livorno nel 2018. "Quella è stata un’annata particolare, piena di difficoltà in un girone molto duro e difficile", ci racconta Alessandro Bruno, compagno di Giandonato in quell’annata. "Eravamo forse i meno attrezzati per vincerlo, ma con la grinta e la forza del gruppo siamo riusciti a portare a casa un campionato che sembrava perso". In quella stagione era stato tra i massimi artefici dell’impresa: "Aveva subito raddrizzato la baracca. Giandonato era una colonna portante di quel gruppo. Ragazzo di grandi qualità morali, oltre che tecniche. Poteva fare una carriera molto più importante, secondo me, ma purtroppo i problemi fisici lo hanno rallentato. Per tutta la squadra è stato un giocatore di estrema importanza". Negli anni nessuno lo ha dimenticato, persino Gary Neville pensate. Indubbiamente nella top 3 dei giocatori più forti della storia recente della Fermana. Ma al Recchioni non bastano solo i mezzi tecnici per entrare nel cuore della gente, e lui ne è l’esempio. Mai dare per vinto Manuel "Il Calcio" Giandonato. Filippo Rocchi