Manutenzione delle strade

Le piogge dei mesi scorsi, avevano provocato serie conseguenze nel tratto della circonvallazione nord che attraversa Contrada Santa Leandra. Danni che hanno reso necessari lavori di sistemazione della carreggiata per ripristinare le condizioni di sicurezza ma, nello stesso tempo, è stato predisposto un intervento più corposo legato al rifacimento della condotta fognaria che aveva ugualmente subito delle conseguenze. Comune e Tennacola, dunque, hanno collaborato alla predisposizione di lavori che sono iniziati pochi giorni fa e che prevedono oltre alla posa in opera di tubature per la condotta fognaria, anche il rifacimento della massicciata oltre al ripristino del tappeto d’asfalto, fortemente usurato. Si tratta di una situazione delicata su una infrastruttura viaria che è di grande utilità per la cittadinanza, ma non solo, e la cui sistemazione ha richiesto tempi un po’ più lunghi dovendo concertare l’intervento anche con il Tennacola e agire in sincronia. Stando al contratto d’appalto, la ditta aggiudicataria dovrà terminare i lavori entro gennaio. Il sindaco Endrio Ubaldi ha ringraziato l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Beverati, e il responsabile del settore Lavori Pubblici, Jan Alexander Frati, che si sono adoperati per sistemare questa situazione.