"Manutenzione e censimento del verde pubblico a Montegiorgio"

Il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ con i consiglieri Claudio Ferracuti, Fabrizio Cesetti, Elvinia Minnoni e Luigi Ripani presentano all’amministrazione un’interrogazione chiedendo un programma di manutenzione e censimento del verde pubblico. "Alla luce della frequenza dei fenomeni atmosferici sempre più intensi – spiega Ferracuti a nome dei colleghi – che ha evidenziato la fragilità del patrimonio arboreo nel nostro territorio, che sta causando anche danni alla viabilità e pericolo per la pubblica incolumità; considerato anche che il cambiamento climatico sta accentuando questi fenomeni, riteniamo opportuno che l’Amministrazione si adoperi per limitare i disagi. Pertanto proponiamo l’avvio di un censimento degli alberi nei parchi pubblici e nelle vicinanze delle strade comunali per verificarne la salute ed eventuali patologie. Su quelli ritenuti pericolosi, deporre un tratto identificativo per poterli monitorare costantemente. Inoltre, chiediamo al sindaco quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare alle situazioni di pericolo descritte in premessa e per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone".