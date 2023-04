Manutenzione in corso tra lungomare e pinete

Uno dei temi più gettonati di ogni campagna elettorale è la condizione in cui versano le aree verdi. Nei giorni scorsi, sia la coalizione di Gian Vittorio Battilà, sia quella di Massimiliano Ciarpella hanno fatto proprie le segnalazioni di alcuni cittadini, denunciando con immagini e con video (oltre che con una buona dose di ironia) la mancanza di decoro di diversi punti della città, a causa dell’erba alta presente nei giardini, ai bordi delle strade e non ancora sfalciata. Una situazione ancora più censurabile considerato il periodo pasquale, il ponte del 25 aprile e l’imminente grande evento del 1 maggio. Da parte dell’amministrazione uscente è prontamente arrivata la replica, affermando che già da settimane è in corso la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, da parte di tre squadre della ditta che gestisce in appalto il servizio, e di due operai comunali, cui si aggiunge l’attività delle associazioni di quartiere che si occupano di particolari aree che insistono nel loro territorio. "A questo lavoro si aggiunge l’attività, ormai quasi conclusa, di potatura di tutte le palme del lungomare e di molte piante in azione ad alta concentrazione di alberi. Oltre a questo, stiamo portando avanti da giorni la manutenzione straordinaria della pineta nord che dovrebbe concludersi entro questa settimana".