"Manutenzione per otto strade"

Strade: da che si è insediata l’amministrazione Ubaldi ha puntato molto, se non tutto, sulle strade cittadine con interventi di manutenzione. Nel dare il via all’ennesimo intervento, atteso da tempo, di sistemazione compresi i sottoservizi e asfaltatura di una strada rimasta incompiuta, in San Liborio (funzionale all’ex Coop. Brodolini) che finora era usata come parcheggio, il sindaco Endrio Ubaldi e l’assessore ai lavori pubblici, Giacomo Beverati spiegano i progetti in corso e quelli già previsti per il prossimo anno a San Liborio, a Santa Maria e in centro città. "Interveniamo su 8 tratti, in via Pascoli, via Elpidiense Sud, viale Zaccagnini; a Fontezoppa si tratta di un altro intervento atteso dove spenderemo 80mila euro su un mutuo di 300mila euro; e poi altri tratti in via dei Gladioli, via Fermana Nord e via Friuli" esordisce il sindaco Ubaldi. E’ già stato realizzato un importante intervento in via Bore di Chienti, con un finanziamento ministeriale di 500mila euro e sono in corso lavori di consolidamento e bitumatura per un milione di euro in via Verga e via Verdi (San Liborio) e via Tobagi (Santa Maria). Fra strade bianche (circa 30 km) e strade asfaltate (70 km) "abbiamo circa 100 km di viabilità cittadina per cui chiediamo ai cittadini di aver pazienza. Stiamo affrontando ogni anno interventi su 6 - 8 tratti stradali, quest’anno ne abbiamo fatti più perché c’erano i finanziamenti. Abbiamo appena approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica per altri cinque" spiega Ubaldi. "Spendiamo dai 200 ai 400mila ogni anno in per la manutenzione e finora siamo a interventi per circa un quarto del patrimonio stradale complessivo, concentrandoci su quelle che riteniamo più urgenti, guardando tutta la città> aggiunge Beverati. Intanto si guarda al da farsi per il prossimo anno: "Abbiamo approvato il piano di fattibilità e il preliminare per gli asfalti del 2026 quando andremo a contrarre un mutuo. Sono previsti cinque tratti stradali fra i quali anche via Alfieri e via Lazio. Via Baden-Powell sarà sicuramente oggetto del prossimo step di interventi (tra la fine della prossima estate e l’autunno). Lì servirà un intervento costoso essendo molto estesa per cui dovremo ragionare su cosa possiamo permetterci di fare ma sicuramente vi interverremo. Con questi lavori diamo già una grande risposta, con quelli dell’anno prossimo e di inizio 2027 (quando scade il mandato, ndr) cercheremo di arrivare ovunque". Marisa Colibazzi