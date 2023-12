Manutenzione straordinaria: per il cimitero 224mila euro

Nel 2024, sono in programma lavori di manutenzione straordinari al civico cimitero, quando si procederà a interventi di copertura del tetto nella parte dei blocchi a sud est; alla sostituzione degli infissi e dei vetri nella parte del "serpentone" a nord-ovest e, da ultimo, il consolidamento di un blocco di loculi nella parte del vecchio cimitero. Lavori per 224.400 euro che saranno possibili grazie ad un avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto 2023, deliberato in Giunta nei giorni scorsi. Si tratta di tre interventi lungamente attesi ai quali si potrà dare seguito.

I tecnici comunali hanno effettuato una puntuale ricognizione delle strutture cimiteriali, individuando le criticità più evidenti su cui investire con le risorse disponibili.

"Dopo tanti anni in cui l’argomento del cimitero non risultava centrale, stiamo finalmente per partire con i lavori necessari al nostro impianto per rinnovarlo e renderlo sempre più sicuro e decoroso – commenta l’assessore ai lavori pubblici Andrea Balestrieri - Curando la delega alle politiche cimiteriali, intendo redigere un piano puntuale dei lavori da eseguire e programmare con cadenza sistematica gli interventi da realizzare durante il mandato".

