Manutenzione sul marciapiede. Ma il lampione resta in mezzo

"Come è possibile effettuare un intervento di manutenzione e non correggere un errore già esistente, è stato lasciato il palo della luce in mezzo al marciapiede". Il capogruppo della lista di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ Claudio Ferracuti, già alla fine di febbraio aveva manifestato le sue perplessità per i lavori effettuati dall’Amministrazione montegiorgese in via Giotto, ma ora segnala anche un nuovo caso. "L’intervento del marciapiede in via Giotto è costato complessivamente circa 38.000 euro – spiega Ferracuti – e visto che era stato ristrutturato solo 7 anni fa, ho evidenziato il fatto che: o il primo intervento non era stato fatto a regola d’arte, oppure si potevano investire meno risorse in un marciapiede che a mio avviso non era poi così usurato. I lavori ormai sono stati effettuati, ma ho notato subito che qualcosa non quadrava. Un palo della luce lasciato nella sua posizione iniziale in mezzo al marciapiede che costituisce un impedimento per i pedoni. Visto che erano stati programmati degli interventi, possibile che a nessuno sia venuto in mente di risolvere quel problema? Magari di spostare il palo più vicino al muretto per lasciare libero il passaggio".

a.c.