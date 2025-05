Manutenzioni e tagli alle Province, scintille tra Calcinari e Orsili

Abbandonato l’aplomb del primo turno, la campagna elettorale si fa più pungente tra i candidati sindaco Gionata Calcinari e Rossano Orsili e, non ultimo, tra le schiere di candidati dell’una e dell’altra fazione che, sui social, si stanno scambiando punzecchiature, anche velenose. Mentre i due schieramenti hanno completato il fitto calendario di incontri fino al 6 giugno, pare certo non ci saranno apparentamenti, né accordi di nessun candidato sindaco con i due esclusi che, a quanto risulta, hanno dato libertà di voto ai propri elettori.

Intanto Orsili, consapevole che deve riguadagnare terreno, sta attuando una strategia più aggressiva e, per cominciare, attacca sulle manutenzioni. Parla dei 300mila euro presenti nei capitoli del bilancio comunale del 2024, e confermati nel 2025 per le manutenzioni del verde, dei giardini e delle strade e punta il dito contro un preciso settore dell’apparato comunale: "Tutta la campagna elettorale è stata incentrata sul bilancio disastrato, ma è stato dimostrato che così non era. Si è sostenuto che i soldi per le manutenzioni non c’erano, e invece ci sono, ma i risultati non si vedono. Sembra quasi, ma non lo voglio pensare, che ci sia una strategia politica per la quale le manutenzioni non vengono fatte per creare malcontento e cavalcarlo. Sicuramente c’è qualcosa che non funziona. Dobbiamo assolutamente rimettere mano al settore manutenzioni".

Ce n’è anche per la filiera istituzionale a proposito del taglio del governo del 70% di fondi destinati alle province per le manutenzioni: "Nonostante le rassicurazioni su lavori che verranno comunque eseguiti – dice Orsili, riferendosi a dichiarazioni di amministratori provinciali - è difficile da credere visto che i fondi non ci sono. C’è il rischio che saltino le manutenzioni per la strada Brancadoro (500mila euro) e la rotatoria di Santa Caterina. Chi spiegava che sarà la filiera a portare soldi in città, ora dovrà spiegare che i soldi sono stati tolti dalla filiera". L’affondo: "Laddove si diceva che i fondi non c’erano li abbiamo trovati. Dove si faceva affidamento ai finanziamenti, vengono tolti. Strano".