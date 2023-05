Mappa dell’apprendimento Fermo traccia il solco "Coinvolgeremo altri comuni"

di Angelica Malvatani

Il titolo di città dell’apprendimento è un marchio di qualità, è un tessuto sociale che parla di impegno, cultura, integrazione, condivisione e di riflesso di turismo. ’FerMAPPrendo’ è il progetto che certifica il valore di learning city Unesco per Fermo, è una mappatura di quello che si è fatto da quando è nata l’associazione guidata da Carlo Nofri e dal presidente del consiglio comunale Francesco Trasatti. Nel consiglio direttivo della learning city c’è anche il consigliere della Lega Lorenzo Giacobbi che pure ha voluto condividere un momento di riflessione e di gratitudine. Una ricerca sull’esistente, su quello che si è fatto e sulle potenzialità future è stata portata a termine grazia al supporto dell’Ambito sociale XIX e della Fondazione Carifermo, Trasatti spiega che si tratta di capire quello che c’è per orientare le scelte future. La learning city ha da oggi anche un video promozionale realizzato da Turis Marche che parla anche di promozione turistica e di come si possa partire dalla storia per un grande futuro. Il sindaco Paolo Calcinaro racconta la storia della promozione della città tra le città Unesco, di cui facciamo parte dal 2018: "Un titolo mai scontato che ogni due anni dobbiamo confermare con un report specifico curato da Olinda Curia. È un modo per far capire tutto il lavoro che c’è, con tanti cittadini che si sono messi in modo per rendere sempre più evidente il tesoro di cultura che possiede Fermo".

Olinda Curia ha raccontato la ricerca che ha permesso di mappare 350 realtà culturali a Fermo, dove si studia e si può apprendere e crescere per tutta la vita. Alle associazioni è stato somministrato un questionario, per capire come si muovono, su 67 luoghi di apprendimento formali sparsi per la città, oltre a 133 spazi informali. "È la prima volta che diversi assessorati mettono in comune i loro dati, fondendo cultura, sport e sociale" aggiunge Trasatti, la speranza è di poter allargare il concetto di cultura e di apprendimento anche al territorio provinciale". Nofri spiega che dentro quel contenitore unico ci sono tante cose, dall’attività dell’università popolare alla città accessibile anche alle persone sorde, con le manifestazioni come il festival dell’acquerello o il festival della calligrafia. A luglio è in programma un tour che coinvolgerà una decina di città Unesco che vogliono scoprire le iniziative della ‘deaf city’, la città per le persone sorde. Il direttivo dell’associazione ha stabilito anche che la delega alla learning city passa dal presidente del consiglio all’assessora alla cultura Micolo Lanzidei, per dare ulteriore slancio alle attività con la possibilità di accedere alle risorse e puntare davvero ad un ruolo consolidato, ad un respiro profondo di città dell’apprendimento che si fa anche promozione turistica.