Maratona degli studenti. Si parte sul lungomare

Per la ’Maratona del Piceno Fermano’ oggi va in scena l’anteprima con Maratonando, una camminata a passo libero di due km circa sul lungomare riservata a bambini e ragazzi delle scuole, a cui l’Asd Valtenna organizzatrice della maratona ha voluto dare quest’anno particolare spazio e visibilità. Partenza alle ore 9,30 sul lungomare all’altezza del municipio. Ritiro maglietta prima della partenza e ristoro per tutti. La maratona vera e propria, in programma domani, si articola in: Half Marathon (Mezza Maratona) competitiva di 21,097 km su un percorso omologato, la stracittadina non competitiva di 10,500 km e Maratonando camminata per ragazzi e famiglie di 5 km. Nell’organizzazione dell’iniziativa, l’obiettivo postosi la Valtenna è sempre più focalizzato nel trasmettere i valori primari dello sport come base dei principi educativi e dei fondamenti per un buon stile di vita che è uguale a ‘salute’.

Doriana Valori, presidente della Valtenna ribadisce questo che vuole essere il principio informatore della ’Maratona del Piceno Fermano’. Elemento qualificante dell’iniziativa la scelta di partner in campo sociale quali San Biagio Ambulatori e Dynamo Camp, l’associazione che offre a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche, ai fratelli, alle sorelle e ai genitori programmi gratuiti di terapia ricreativa. Il pensiero del sindaco Valerio Vesprini: "La maratona è una manifestazione che conosco benissimo avendola seguita per diversi anni come assessore. So quanta fatica comporta organizzarla per cui alla Valtenna vanno la mia considerazione e il ringraziamento perché, oltre all’evento in sé la maratona è promozione del territorio, una delle migliori forme di promozione perché con la corsa si osserva meglio l’ambiente".

D’accordo con lui il consigliere provinciale e vice sindaco di Ponzano di Fermo, Diego Mandolesi. Lorenzo Mezzabotta, direttore della filiale i Porto San Giorgio della Carifermo, che è sponsor della maratona, ha detto che la Cassa di risparmio fermana partecipa sempre volentieri e con la massima attenzione alle iniziative che si caratterizzano socialmente. Alessandra Aguzzi, referente di San Biagio Ambulatori, ha evidenziato lo stretto rapporto tra sport e salute. Concetto ribadito da Cristina Marinelli delegata Coni di Fermo. La Dynamo Camp sarà presente alla manifestazione con un gruppo di ragazzi diversamente abili.

Silvio Sebastiani