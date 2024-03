Maratonina di solidarietà, domenica di generosità e sport

Torna la Maratonina della Solidarietà a Porto Sant’Elpidio, il 17 marzo, con partenza e arrivo alla Casa del Volontariato. D’altronde è la Croce Verde che organizza la Maratonina che, novità, avrà valenza anche agonistica "e dobbiamo ringraziare l’Asd Atletico Pse e Sante Isidori, al quale ci lega una lunga collaborazione, se siamo iscritti nel calendario regionale Fidal. In questo modo – spiega Giampiero Vagnoni (Croce Verde) - contiamo di incrementare il numero dei partecipanti fermo restando che la Maratonina resta aperta a tutti. Puntiamo a raggiungere quota 500 iscritti". Il programma prevede due gare da 11 km: una competitiva Fidal, valevole Gran Prix 2024; un’altra non competitiva ludico motoria e una passeggiata ludico motoria di 4 km. "A tutti i partecipanti – spiega Romano Giacomozzi (vicepresidente Croce Verde) - consegneremo un ‘pacco gara’ con vino della cantina di Marco Celli sulla cui etichetta c’è il cuore a richiamare il nostro progetto Città cardioprotetta, bandana e scaldacollo". Per le gare da 11 km (10 euro) iscrizioni entro il 15 marzo, la mattina stessa per quella da 4km (5 euro). La sicurezza sarà garantita dagli ‘Skatenati’ e dal Radio Club Costa Adriatica. "Abbiamo deciso di patrocinare l’iniziativa sportiva – dice Enzo Farina (assessore allo sport) –condividendone anche il valore sociale e solidale". Il suo omologo di Sant’Elpidio a Mare, Roberto Greci, sottolinea l’aspetto sportivo, aggregativo e il gran lavoro che c’è dietro. Chiude il presidente della Croce Verde, Ezio Montevidoni, appassionato podista di lungo corso, comunicando che l’assistenza alla gara sarà della Croce Verde e che il medico di gara sarà proprio lui.

m.c.