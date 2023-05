Marca Fermana al lavoro

Nella sede dell’associazione Marca Fermana, il presidente Luca Pezzani e il direttivo hanno incontrato il direttore Atim Marco Bruschini e il consigliere regionale Andrea Putzu. L’occasione è servita per discutere su come impostare la collaborazione futura in un’ottica di promozione del territorio fermano. "Regione Marche e Atim riconoscono l’importanza e la centralità di Marca Fermana – fanno sapere dall’associazione – e apprezzano la dinamicità di questo gruppo. Da ciò è scaturita la condivisione di progetti da sviluppare in maniera sinergica al fine di promuovere l’intera provincia. Al termine dell’incontro si è pianificato il prossimo appuntamento nel quale si svilupperà concretamente il primo progetto".