Marca Fermana, avanti col nuovo Cda

Risanare le casse dell’associazione, creare coinvolgimento di intenti con enti e associazioni del territorio, per condividere idee da realizzare. Questo il proposito del neo presidente eletto di Marca Fermana, Luca Pezzani, sindaco di Petritoli, che non si sbilancia sulle sue personali idee progettuali per l’associazione, alle quali antepone il vero punto di partenza del suo mandato: quello cioè della nomina del Cda in previsione il 31 marzo, con la prima assemblea aperta ai soci.

"La nomina del Cda che resterà in carica con il presidente per tre anni – spiega Pezzani – rappresenta il punto di partenza di questo mandato. Dal confronto e condivisione con i membri, nascerà la programmazione dell’attività di Marca Fermana, che non può eludere il primo passo da fare, quello cioè di prendere chiara e capillare visione del quadro economico dell’associazione e sanare il debito pregresso di qualche decina di mila euro".

Concordare una strategia per riconsolidare la struttura e ri-potenziare i rapporti con i Comuni e le associazioni, è quindi la prima intenzione del neopresidente.

"Una bella sfida, ma una sfida in cui credo perché credo nel nostro territorio e nelle potenzialità di Marca Fermana – prosegue Pezzani –. Siamo sostenuti anche dalla possibilità di aderire alla partecipazione di bandi regionali per i quali non possiamo però dimenticare l’iter procedurale delle rendicontazioni finali. Tutti infatti conosciamo il valore concreto dato dai bandi pubblici per la realizzazione di progetti, che però non possono essere unico motore di riuscita della programmazione che va redatta partendo dalle proprie forze economiche. Credo pertanto che il principio determinante dell’operato di Marca Fermana – conclude – risieda nella collaborazione di intenti tra enti e associazioni, volta a rendere solida la struttura al punto di potenziarne i benefici collettivi per tutto il territorio".

Dunque idee chiare, moderate, aperte e ottimiste, quelle di Pezzani che attende la costituzione del Cda, per avviare ufficialmente il suo mandato.

Paola Pieragostini