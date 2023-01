"Marca Fermana, bilancio rigenerato"

Con un bilancio rigenerato, tanti progetti messi in cantiere e alcuni ancora nel cassetto pronti ad essere tirati furi al momento opportuno, Ivano Bascioni traccia il consuntivo del suo mandato da presidente di Marca Fermana, invitando il futuro successore a ricompattare le fila. Si è tenuta ieri presso la sede di Marca Fermana a Porto San Giorgio, l’incontro di fine mandato del presidente uscente Ivano Bascioni, che ha già annunciato di non essere intenzionato a ricandidarsi in vista dell’assemblea dei soci in programma per il 24 gennaio. "Ho iniziato il mio mandato a gennaio del 2020 – racconta Ivano Bascioni – per un’associazione che si occupa principalmente di promozione turistica il periodo della pandemia non è stato semplice. Siamo riusciti comunque a realizzare numerosi progetti come: Slow Marca, Natura Marca, Visita Marca e Marca Bike, oltre ad aver partecipato a numerosi fiere come Milano, Rimini e Peastum promuovendo tutto il territorio e non solo i comuni soci. Altri sono in evoluzione come la nuova App per conoscere e prenotare visite organizzate sul territorio, inoltre abbiamo organizzato eventi di promozione corsi di turismo rivolti agli alunni delle scuole. Poi alcuni progetti su cui stavamo lavorando, che ma non siamo riusciti a far partire: la reaiizzazione di un film girato nel territorio, un cartellone di eventi intercomunale e altro ancora". Si è passati poi ad esaminare le condizioni amministrative dell’associazione.

"Abbiamo avuto alcune difficoltà – continua Bascioni – ma grazie al contributo speciale a cui hanno aderito i comuni e ad alcuni progetti già finanziati dalla Regione, abbiamo circa 50.000 euro di liquidità. Attualmente Marca Fermana conta 33 comuni soci oltre alle associazioni e Provincia, per un Ente di promozione territoriale e senza dubbio una prospettiva molto positiva". Oltre a Porto Sant’Elpidio uscito di recente, ci sono alcuni comuni che sono usciti da molto tempo: Monte San Pietrangeli, Moresco, Monte Giberto e altri che non sono mai entrati: Rapagnano, Lapedona e Montefortino. Resta ora da sciogliere il nodo della successione alla guida di Marca Fermana. "C’è un pò di amarezza per qualche situazione che ha disgregato un po’ il gruppo – conclude Bascioni – ma ho avuto il sostegno dei colleghi e molti attestati di stima personali. Sicuramente non mi ricandiderò, resterò a disposizione del futuro presidente per qualsiasi confronto, chi mi succederà dovrà ripartire da un progetto condiviso".

Alessio Carassai