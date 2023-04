Marca Fermana, c’è il direttivo Si riparte a caccia di fondi

di Paola Pieragostini

Promuovere le peculiarità del territorio Fermano dalla costa alla montagna, attraverso intenti condivisi nel connubio vincente tra pubblico e privato. Questo l’obiettivo da cui parte il nuovo direttivo di Marca Fermana, presentato ieri nella sede dell’associazione, introdotto dal neo presidente e sindaco di Petritoli, Luca Pezzani. Membri del direttivo (le cui cariche sono in via di definizione) sono: Erika Acciarri (rappresentante della provincia di Fermo) Ivano Bascioni (sindaco di Belmonte Piceno) Giuseppe Galasso (vicesindaco di Pedaso) Giorgio Grifonelli (sindaco di Montefalcone Appennino) Marco Lucidi (consigliere di Sant’Elpidio a Mare) Annalisa Cerretani (assessore al Comune di Fermo) Diego Mandolesi (vicesindaco di Ponzano di Fermo) Simone Lilla (vice presidente associazione AgriturAso) Andrea Marsili (rappresentante Confindustria) Alessandro Migliore (rappresentante Cna Fermo) Cristina Corradini (preside Itet ‘Carducci Galilei’) Giamaica Brilli (rappresentante della Cassa di Risparmio di Fermo). "Il direttivo – ha esordito Pezzani – è espressione della civiltà civile, imprenditoriale, associazionistica, di enti pubblici e privati, di tutto il territorio Fermano. Credere in Marca Fermana significa credere nelle singole vocazioni e peculiarità di ogni angolo del nostro territorio provinciale, da promuovere con determinazione radicata nella consapevolezza della forza derivante dal territorio stesso, a beneficio collettivo del potenziamento turistico come volano dell’economia".

Nessun mistero, dal direttivo, in merito al bilancio economico delle casse dell’associazione, da riequilibrare. "La situazione finanziaria non è rosea – ha detto Pezzani – ma neanche drammatica come descritta. La congrua dotazione finanziaria è fondamentale per la realizzazione di idee, ed abbiamo già avuto confronti con la Regione Marche per intercettare canali di finanziamento. Avremo inoltre interlocutori diretti all’interno dei Comuni associati con lo scopo di inquadrare singole iniziative condivise nell’ottica della coralità di interventi". Sono 33 su 40 i Comuni associati e il nuovo direttivo parla a viso aperto sulla necessità di ricostruire fiducia e ottimismo tra Marca Fermana ed enti associati e da stimolare all’associazione. Un direttivo orgoglioso al punto di ‘metterci la faccia’ come detto da Cerretani, a sottolineare responsabilità e passione racchiuse in Marca Fermana e nelle sue specifiche vocazioni volte a raggiungere l’obiettivo di promuovere singole identità che costruiscono la forza dell’insieme.