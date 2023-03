Marca Fermana, oggi si vota Per la presidenza si sfidano Marco Fabiani e Luca Pezzani

È stata presentata ufficialmente la candidatura alla presidenza di ‘Marca Fermana’ del sindaco di Monteleone di Fermo Marco Fabiani, appoggiato da numerosi colleghi e associazioni del territorio e oggi si terrà l’assemblea dei soci. Ma anche il sindaco di Petritoli, Luca Pezzani, è candidato alla presidenza dell’Associazione Marca Fermana. "Marca Fermana rappresenta un’opportunità per il nostro territorio perché è l’unica associazione che vede al suo interno soggetti pubblici e privati – commenta Pezzani – pertanto un’occasione da non perdere. L’obiettivo principale deve essere quello di promuovere il territorio e le sue peculiarità, mettendo in campo azioni sinergiche con il supporto della Regione. Ringrazio i tanti sindaci che hanno creduto nella mia candidatura nell’auspicio condiviso che la nostra proposta risulti maggioritaria".

"Ho incontrato – dichiara invece Fabiani - il presidente di Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche) Marco Bruschini, con il quale ho avuto modo di condividere alcune riflessioni: la necessità di riorganizzare l’intero settore turistico, di destagionalizzare i flussi e l’importanza di fare rete, infatti, da poco è stato lanciato il bando della Fondazione Marche Cultura proprio per l’individuazione di direttori di rete al fine di dare supporto alle aggregazioni di istituti, Comuni e luoghi della cultura delle Marche, anche in chiave di promozione turistica e sostenibilità economica. La Regione Marche sta facendo un ottimo lavoro in ambito turistico - continua Fabiani - cercando di posizionare il nostro territorio a livello nazionale e internazionale; occorre però che le Marche, diano sempre maggior voce alle aree marginali ed interne che hanno sì bisogno di visibilità, ma che possono comportarsi come dei veri e propri soggetti aggregatori e portatori di interesse turistico. Il solco tracciato dalla Regione è quello di creare dei Dmo (Destination Management Organization), che sono un modello organizzativo per la gestione di destinazioni turistiche"