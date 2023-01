Marca Fermana: per la presidenza spunta l’ipotesi del Bascioni-bis

Nessuna nuova candidatura alla presidenza di Marca Fermana, per i prossimi 30-40 giorni sarà Ivano Bascioni che ha guidato l’associazione negli ultimi tre anni a proseguire le funzioni. Si è tenuta ieri pomeriggio nella sede di Porto San Giorgio la riunione dei soci, presenti fra amministratori e delegati delle associazioni 35 enti rappresentati, che hanno preso visione della situazione. Il primo elemento riscontrato il fatto che nell’ultima settimana non è stata presentata nessuna candidatura, per questo motivo i soci hanno invitato il presidente uscente Ivano Bascioni a mantenere le funzioni con l’intento di traghettare l’associazione verso una nuova votazione che dovrà tenersi all’inizio di marzo. "Il sostegno dei colleghi che mi hanno invitato a ricandidarmi – commenta Ivano Bascioni - mi ha fatto enormemente piacere. Come avevo annunciato, ho riconfermato la mia disponibilità per sostenere l’associazione, quindi mi impegnerò a portare avanti per il prossimo mese le attività di Marca Fermana, ci sono alcuni progetti in itinere che meritano attenzione. Poi a marzo eleggeremo il nuovo presidente". Secondo agli addetti ai lavori non è da escludere che ci possa essere un Bascioni bis. "Ci sono due elementi riscontrati da tutti – dichiara Mauro Ferranti, sindaco di Montappone - il primo che Ivano Bascioni ha svolto un ottimo lavoro e le sue capacità sono state riconosciute; il secondo che purtroppo ha dovuto lavorare in un momento difficile come la pandemia. Si potrebbe valutare anche una riconferma, ora avremo una trentina di giorni per valutare e arrivare pronti alla prossima convocazione".

Alessio Carassai