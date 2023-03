Marca Fermana, Pezzani nuovo presidente

Dopo qualche burrasca che si era registrata negli ultimi mesi all’interno di Marca Fermana, ieri pomeriggio presso la sala consiliare della Provincia di Fermo è stato eletto come nuovo presidente dell’associazione turistica il sindaco di Petritoli Luca Pezzani. L’assemblea dei soci è stata molto partecipata, ma non è stata animosa come si poteva pensare inizialmente, anzi in un clima molto disteso è emerso un senso unanime per ridare nuovo slancio a Marca Fermana, partendo da un nuovo progetto che però dovrà essere condiviso e soprattutto supportato al fine di creare i presupposti per una programmazione turistica in ottica territoriale.

Due gli elementi che hanno da subito creato un clima di distensione e di presa di coscienza della situazione. Infatti, inizialmente erano due i candidati alla presidenza di Marca Fermana: il sindaco di Monteleone di Fermo Marco Fabiani, che aveva già annunciato la sua disponibilità, a cui si era aggiunto nelle ultime ore appunto anche il sindaco di Petritoli Luca Pezzani. E’ bastato un semplice confronto e soprattutto aver condiviso le finalità del progetto ovvero che ‘Marca Fermana’ rappresenta un prezioso strumento per il Fermano e tanto è bastato a spingere il sindaco Marco Fabiani a fare un passo indietro ritirando la sua candidatura, consegnando nelle mani del collega Luca Pezzani la presidenza dell’associazione. Il secondo elemento non trascurabile la presenza del consigliere regionale Andrea Putzu, che ha espresso commenti positivi nei confronti di Marca Fermana. "C’è grande soddisfazione – dichiara a caldo Luca Pezzani – ma soprattutto c’è la volontà e la convinzione di portare avanti il progetto di Marca Fermana. Partiamo da una situazione non semplice, dovremo incontrarci e sarà fondamentale rivedere le strategie di gestione e di bilancio dell’associazione. Forse sarà necessario fare qualche sacrificio, ma dobbiamo capire come gestire le entrare e soprattutto la spesa corrente per garantire funzionalità e stabilità all’associazione. Partendo da questo potremo poi pensare a come programmare iniziative e manifestazioni utili a valorizzare tutte le peculiarità del territorio".

Molto soddisfatto dell’esito dell’assemblea il presidente a fine mandato Ivano Bascioni sindaco di Belmonte Piceno. "E’ stato un incontro molto positivo – spiega Bascioni – sono state esaminate le varie questioni e tutti hanno mostrato la volontà di far proseguire l’attività di Marca Fermana".

Alessio Carassai