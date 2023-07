Marca Fermana, si riparte I 33 Comuni ancora insieme per il nuovo cartellone di eventi

Riprende il suo cammino l’associazione Marca Fermana, dopo un periodo di difficoltà si ricomincia a raccontare il territorio, a costruire promozione e possibilità. Si chiama Borghi ospitali il progetto che coinvolge tutti e 33 i comuni che fanno parte di Marca Fermana, un cartellone di 24 iniziative messo in piedi in nemmeno un mese che parte il prossimo 14 luglio. Giamaica Brilli è la vice presidente dell’associazione: " Uno degli obiettivi che abbiamo è proprio quello di riportare a bordo tutti gli attori del territorio, quindi costruire il nuovo sito dell’associazione". La musica degli eventi è curata dal Conservatorio di Fermo, coinvolte anche aziende del territorio che offriranno una degustazione, come spiega Andrea Marsili per la parte privata: "Cominciamo con una proposta di escursioni, sono 10 in 10 diversi borghi, dal mare alla montagna, in notturna, naturalistiche o culturali. E poi, tour in e bike che propongono cinque percorsi ad anello all’interno dei quali sono previste visite ai borghi o ai monumenti, con degustazione in azienda agricola, tutte le attività sono gratuite". Costano invece 15 euro "Viste dipinte", iniziative durante le quali si sfruttano le terrazze panoramiche naturali per dipingere all’acquarello, con fornitura di materiali, in cinque borghi e uno in spiaggia a Porto San Giorgio, e poi Sant’Elpidio a Mare, Monterinaldo, Monteleone, Monte Vidon Corrado con visita al museo Licini. Ci vogliono invece 5 euro per partecipare alla caccia al tesoro, con premio finale, per valorizzare angoli del borgo, tra performance teatrali e enigmi. È una proposta di vacanza attiva a cui ci si può prenotare allo 0734221621 mail a [email protected], o sul sito di marca fermana. L’assessore al turismo Annalisa Cerretani plaude al cambio di passo di Marca Fermana: "Oggi Marca fermana c’è, lavoriamo per la promozione digitale, per qualificare sempre meglio l’accoglienza, per arrivare anche alla formazione degli operatori, necessaria per evolvere in maniera uniforme". Conclude il sindaco di Montefalcone, Giorgio Grifonelli: "Non era scontato arrivare a questo risultato, il territorio ci ha chiesto un cambio di direzione a Marca Fermana, c’è ancora molto lavoro che deve emergere. Chiediamo ai comuni che mancano nel gruppo di aderire, ne mancano sette e speriamo di marciare tutti uniti, oggi siamo pieni di entusiasmo e di possibilità ma serve un lavoro di squadra".

Angelica Malvatani