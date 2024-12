Marcattili: "Il cartellone piace. Nel weekend numeri importanti"

"Stiamo entrando nel cuore delle festività natalizie: sabato e domenica, grazie alla serie di eventi inseriti nel cartellone, la città ha fatto registrare numerose presenze – afferma l’assessore al Turismo e Commercio Giampiero Marcattili –. Sabato viale Don Minzoni ha ospitato il mercatino ‘Tesori di strada’ e al teatro si è tenuta la giornata Open ‘Non solo musical’, porte aperte per lezioni e interazioni tra danza, musical e spettatori a cura di Nasco Danza. Domenica il concerto Cine Music in piazza Matteotti e l’esibizione della corale Shalom nella chiesa della Sacra Famiglia hanno anticipato gli ‘Aperitivi in festa’ nel mercato agroalimentare. Chi è stato presente ha vissuto una festa di musica e degustazioni in una struttura che riesce ad essere attrattiva anche in una veste insolita".

Ma il cartellone riserva altri interessanti appuntamenti man mano che ci si avvicina al Natale. Venerdì 20 dicembre sia svolgerà in teatro il concerto di Natale dell’orchestra dell’Isc Nardi (ore 21,15, ingresso libero) e, alle 21,30, il "Super karaoke – Finalmente tu" con il dj set di Oriano&Alessandrino + dj Robbie Vee and Masa Brothers. Sabato 21 si proseguirà con il concerto sotto l’albero del coro polifonico Novarmonia diretto da Alessandro Buffone (piazza Matteotti, ore 17). Domenica 22 Domenica 22 dicembre il pomeriggio sarà allietato alle ore 16 dal "Christmas Brass Band and Light" in piazza Matteotti.