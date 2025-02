Marcattili: "La città promossa alla Bit"

Città promossa alla Bit di Milano, la manifestazione più importante d’Italia per il settore che permette a decine di migliaia di visitatori, operatori e stampa specializzata di approfondire la conoscenza di destinazioni e sviluppare opportunità. "Nello stand della Regione sono stati distribuiti depliant sulle nostre bellezze e tipicità – spiega l’assessore al turismo Giampiero Marcattili - . Oltre alla presenza di migliaia di visitatori, c’era quella dei rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionale, con cui sono stati intrattenuti colloqui e condiviso progettii. La partecipazione dei rappresentanti nazionali dell’Unpli ci ha permesso di ‘allacciarci’ alla Festa delle Pro loco’".

Il sindaco Valerio Vesprini è intervenuto in una ‘finestra’ divulgativa per la Provincia di Fermo, evidenziando i principali eventi di PSG e la sua ’offerta turistica. "A Milano abbiamo respirato un clima di ottimismo– prosegue Marcattili - . La tendenza delle nostre azioni è di continuare a mettere in campo politiche mirate alla destagionalizzazione. La Bit dimostra anno dopo anno la sua valenza: è importante esserci per tutta una serie di motivazioni, dalle relazioni al confronto con le altre realtà, dalla promozione diretta alla comprensione delle nuove tendenze che mutano ogni anno. La visione generale emersa ci incoraggia a proseguire nell’ottica della collaborazione territoriale: proprio in questa sede è stato annunciato il progetto della brand identity dei sei Comuni della costa Fermana con la relazione dell’assessore di Fermo, Annalisa Cerretani.