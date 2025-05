Marcattili positivo:: "La gente s’è divertita"

Chiedere all’assessore al commercio e turismo Giampiero Marcattili come sono: "In prima serata abbiamo avuto l’esibizione dei Forever ’90 poi, a seguire, sul palco è salito Cristiano Malgioglio. La gente si è divertita, ha seguito l’artista e personaggio televisivo cantando alcuni dei suoi storici brani che ha composto per grandi artisti della musica italiana". Nel corso della carriera ha collaborato tra gli altri con Loredana Bertè, che il 15 maggio terrà un concerto al PalaSavelli. Orietta Berti, Giuni Russo, Adriano Celentano, Franco Califano Claudia Mori e tanti altri.

"Sul piano commerciale e dell’accoglienza – aggiunge Marcattili – i risultati sono stati soddisfacenti, pareva di essere già in estate. Con il passare delle ore il centro ha visto visibilmente crescere il numero delle presenze. Migliaia di persone si sono poi riversate, dopo la mezzanotte, sul tratto centrale del lungomare per assistere allo spettacolo di fuochi d’artificio. Mi sento di ringraziare gli organizzatori e a tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita della serata, dagli uffici comunali alle forze dell’ordine. Stiamo definendo quelli che saranno i principali appuntamenti della prossima stagione estiva: ci auguriamo di poter dar seguito a questo inizio con il pollice verso l’alto".