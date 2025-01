Marcattili: "Saremo alla Bit per la promozione turistica"

"Il Comune di Porto San Giorgio sarà promosso alla Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a FieraMilano Rho da domenica 9 a martedì 11 febbraio". Lo comunica l’assessore al Turismo e Commercio Giampiero Marcattili. Si tratta della manifestazione più importante d’Italia per il settore (tra le maggiori d’Europa) che permetterà a decine di migliaia di visitatori, operatori e stampa specializzata di approfondire la conoscenza di destinazioni e sviluppare opportunità.

Oggi, se da una parte la parola d’ordine è viaggio emozionale all’insegna della consapevolezza "green" e della ricerca di spazi e tempi per il benessere, dall’altra emerge l’interesse a combinare vacanze e lavoro nello stesso viaggio. Come di consueto molto ricco anche il palinsesto convegnistico. Si parlerà del ruolo della formazione continua nel settore, con un focus sul digitale e l’esperienza del cliente, anche in risposta alla crescente domanda di personale qualificato. Sotto ai riflettori anche le tecnologie di nuova generazione come l’intelligenza artificiale, con il suo impatto sulla personalizzazione del viaggio, l’ottimizzazione delle operazioni e il miglioramento dell’interazione con i clienti.

Non mancheranno i macrotemi quali aviation, luxury, travel risk management, fino allo scouting di nuove destinazioni per approntare il prodotto turistico del futuro. "Porto San Giorgio sarà promossa all’interno degli spazi espositivi della Regione Marche – spiega Marcattili - . Siamo presenti anche come Comune co-organizzatore di Tipicità, la cui edizione 2025 sarà presentata alla Bit martedì 11 febbraio alle ore 11,30. Avremo anche la presenza del sindaco Valerio Vesprini ed è previsto un suo intervento. Porteremo materiale promozionale ed un nuovo pieghevole in inglese e francese.