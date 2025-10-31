Marcattili toglie il velo alla fiera d’autunno

"Siamo ormai ai dettagli organizzativi per ciò che riguarda la Fiera di Autunno, che è una delle maggiori manifestazioni di accoglienza promosse nella nostra città" l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, ci partecipa l’anteprima della fiera in programma domenica 23 novembre e delle iniziative di contorno ad essa collegate Un evento che richiama sempre tantissima gente dal comprensorio ed oltre sia perché si svolge in un periodo in cui non vi sono in giro iniziative concorrenziali, sia perché data la vicinanza del Natale si può cogliere l’occasione per l’acquisto dei regalini che ci si scambia in tale festività: "La fiera di autunno soddisfa in pieno le finalità per le quali è nata, vale a dire come sostegno agli operatori sia di ambulantato che a posto fisso in un periodo commercialmente fiacco, oltreché per promuovere la città e le sue iniziative, specie natalizie di cui faremo il lancio proprio il 23 novembre". E’ quanto sostiene l’assessore Marcattili, il quale fa anche sapere che al momento sono circa 150 gli ambulanti che hanno aderito alla fiera, ma che se ne attendono molti altri. Il ricavato dal pagamento da loro eseguito per l’affitto dei posteggi sarà utilizzato per finanziare le manifestazioni natalizie. Le bancarelle si sistemeranno in tutte le strade comprese fra via Annibal Caro a sud e viale Buozzi a nord. Su quest’ultimo viale posteggeranno gli stand delle aziende di ’Campagna Amica’ della codiretti. Ne saranno una quindicina che proporranno prodotti a chilometro zero: frutta, carne, salumi, formaggi e verdure. In piazza Matteotti, poi, apriranno i loro stand promozionali le associazioni di volontariato della città, tra le quali il gruppo comunale della protezione civile, la Croce Azzurra e l’Avis.

Marcattili aggiunge: "Sul viale della stazione verranno sistemati dei giochi per bambini allo scopo di offrire la possibilità di svago alle famiglie, in maniera tale che si possano fermare più a lungo nell’area della fiera. Sul viale don Minzoni, infine, l’associazione Campe organizza una mostra di auto e moto d’epoca Come sempre sarà assicurato gratis un servizio di bus navetta per collegare i grandi parcheggi periferici alla zona fiera: "Per noi – la chiosa dell’assessore Marcatili – oltreché per quanto sopra detto e descritto, la fiera è molto importante perché precede il Natale".

Silvio Sebastiani