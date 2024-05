Marcattili: "Un’estate a misura di famiglia"

A dare il via al cartellone estivo 2024 sarà ancora una volta Pro loco in Festa, provenienti un po’ da tutta Italia ed anche dall’estero, le quali, allineate con i propri stand sul lungomare dal 5 al 7 luglio, offriranno le loro specificità gastronomiche. L’assessore al commercio e turismo Giampiero Marcattili ha illustrato in anticipo dettagli del cartellone.

Assessore, quando ritiene di poterlo rendere pubblico?

"Penso che potrà essere presentato la settimana prossima".

Quali sono stati i criteri usati nella sua formulazione?

"Intanto a caratterizzarlo il fatto che sia costituito da un mix di eventi tradizionali, di sicuro richiamo e successo, e di nuove proposte".

A che tipo di pubblico fate riferimento?

"Offriremo spettacoli per tutti i gusti quindi musica, tanta musica e di ogni genere, spettacoli di prosa e cabaret, e burattini comicità. Intrattenimenti per tutte le età con particolare riferimento ai bambini e alle famiglie che sono il nostro target".

Delle manifestazioni tradizionale di sicuro vi saranno, come già accennato all’inizio, Pro Loco in festa il 5, 6 e7 luglio, che richiama presenze a migliaia un po’ da tutta Italia; La gara podistica Run&Smile il 2 giugno; la Notte Rosa il 27 luglio, il Festival del mare dal 10 al 18 agosto, la Festa del mare con la padelle gigante dell’Adriatico il 18 agosto; Miss eleganza Marche, realizzata nel contesto di miss Italia: "Inoltre – aggiunge Marcattili – proporremo intrattenimenti per tutte le età con particolare riferimento ai più piccoli e ai loro genitori".

Altri eventi riproposti saranno: Jazz al castello il Festival organistico internazionale, i concerti della banda cittadina e Il mercoledì del turista", visite guidate e gratuite ai beni culturali della città ivi comprese le ville storiche: Bonaparte, Clarice, Santa Naria al Poggio, Montanari Rosati, Salvadori, L’itinerario storico culturale comprende la partenza a bordo del trenino turistico. Visite organizzate dal Comune in collaborazione con la cooperativa MuseiOn.

Silvio Sebastiani