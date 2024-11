Marcello Veneziani al Festival Storie: "L’amore è necessario perché è un vincolo"

Il Festival Storie, che unisce in rete 12 piccoli borghi, giunge al suo 15esimo appuntamento, oggi alle 21,30 nella sala John Lennon di Grottazzolina, si terrà l’incontro ad ingresso libero con Marcello Veneziani, filosofo e scrittore che presenterà il suo ultimo libro ‘L’amore necessario. La forza che muove il mondo’. Un’opera profonda, capace di toccare le corde più intime e di indagare il sentimento dell’amore in tutte le sue sfumature, attraverso pagine in cui si intrecciano esperienze, storie e riflessioni, con intelletto d’amore. In un dialogo sincero e coinvolgente con il giornalista Raffaele Vitali, Veneziani guiderà il pubblico a riflettere sulla dimensione dell’amore che va oltre il desiderio, fino a incontrare ciò che è essenziale. La serata sarà impreziosita da Luca Violini, una delle più importanti e note voci nel panorama del doppiaggio, che leggerà alcuni estratti. "L’amore è necessario perché è un vincolo – spiega Marcello Veneziani – un legame e un destino. È molti grandi amori, a partire dall’amore materno, non sono frutto di una scelta, ma nascono da un rapporto naturale. La necessità potenzia i legami affettivi. Viviamo in una società individualista abbiamo necessità di ritrovare relazioni interpersonali e comunitarie: è il vuoto, la solitudine, l’angoscia e la depressione di questa epoca che reclamano la riscoperta di radici, identità, appartenenze e legami. Peraltro l’amore è un bisogno fondamentale dell’animo umano, e amore vuol dire oltrepassare l’io, sporgersi, aprirsi, donarsi, legarsi. L’amore non è solo quello tra un uomo e una donna, ma ci sono vari gradi d’amore. Tra questi spicca il legame con la comunità di riferimento, fino all’amor patrio, che è fondato proprio sul comune legame con le proprie origini, la terra, la gente, la lingua e le tradizioni".

a.c.