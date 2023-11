"Marche da imparare". Il bando di Carifermo

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo istituisce per il bando "Marche da imparare", riservato alle scuole statali primarie e secondarie di primo grado della provincia di Fermo, per la presentazione di richieste di contributo utili a sostenere spese di trasporto relative a visite didattiche nella Regione. La selezione delle proposte avverrà previa valutazione e ogni visita didattica beneficerà di un contributo massimo di 800 euro. Il bando e il relativo modulo per la presentazione delle richieste, sono disponibili sul sito fondazionecrf.it. Info negli uffici Carifermo.