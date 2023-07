Marche, Unanimità per la Legge sull'Oleoturismo

Via libera all’unanimità del Consiglio regionale delle

Marche alla proposta di legge, a iniziativa della Giunta, che disciplina l’attività di oleoturismo.

L’obiettivo è sostenere il settore fornendo agli operatori uno strumento legislativo che consenta loro di implementare un’attività dalle tante sfaccettature. In particolare, si punta a valorizzazione i territori, le produzioni, un sistema di accoglienza che coniuga la cultura dell’olio, la sua storia e le aree di produzione nelle

Marche che vantano 23 oli monovarietali.

Nel testo della legge – relatori i consiglieri Marco Marinangeli (Lega) per la maggioranza, e Fabrizio Cesetti (Pd) per le opposizioni – anche due emendamenti dem accolti. In aula l’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antonini ha ricordato le potenzialità del settore così come quello dell’enoturismo.

Tra le opportunità fornite dalla legge, ha sottolineato quella alle imprese di utilizzare anche strutture leggere oltre alle strutture aziendali esistenti, seguendo le normative edilizie, ad esempio tensostrutture provvisorie per "ampliare gli spazi per le degustazioni proposte insieme all’olio".

La legge istituisce anche l’albo degli olivi secolari delle

Marche.

L’assessore ha rilevato come sia fondamentale anche la formazione per la qualità dell’accoglienza, come i servizi facciano la differenza.