MarcheStorie: Il Festival di Storie, Leggende e Miti del Territorio

I comuni dell’entroterra Fermano uniscono le forze nel nome della cultura in occasione della terza edizione di ‘MarcheStorie’. Storie che hanno un forte legame con il territorio, parliamo dei Comuni di Servigliano, Belmonte Piceno, Monteleone di Fermo e Smerillo che da oggi e fino a domenica 3 settembre racconteranno il territorio. L’evento di apertura si terrà oggi alle 18 nel terrazzo panoramico del Convento di Santa Maria del Piano di Servigliano, con il titolo ‘Ipogeo, sottosuolo e luogo dell’anima’, una conversazione fra Guido Castelli, Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e il filosofo Cesare Catà. Seguirà alle 21 in piazza Roma lo spettacolo ‘Tracce dal sottosuolo’, dove si racconta il tema della discesa all’Ade, mostrata nel suo archetipico, seguendo le fila delle antiche narrazioni mitologiche, sino alla psiche stessa, in cui la questione dell’ingresso del regno dei morti si pone come un nucleo fondamentale dell’animo umano. Lo spettacolo, sempre ad ingresso libero, sarà riproposto sabato 2 alle 21 a Monteleone di Fermo presso Largo Mazzini; domenica 3 alle 21 a Smerillo in piazza della Solidarietà. Ci saranno anche tanti eventi di promozione culturale a cornice dell’appuntamento principale: a Belmonte Piceno sabato 2 settembre alle 18, visita al Museo archeologico Comunale tra Poesia e Storia a cui seguirà una degustazione di prodotti tipici di eccellenza. Domenica 3, presso la chiesa di Santa Maria in Muris di Belmonte, dalle 18 mostra ‘Le Tele di Anna Maria’. Sabato 2 alle 19 a Monteleone di Fermo preso il Parco dei Vulcanelli di Fango, escursione tra natura e poesia e per finire domenica 3 alle 18 a Smerillo, escursione tra roccia e poesia. Per tutto il periodo sarà possibile visitare la ‘Casa della Memoria’ di Servigliano, chiese e monumenti e godere della magica bellezza dei borghi.

a.c.