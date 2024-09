MarcheStorie: in arrivo teatro, musica e danza

’Marche Storie sulle vele della fantasia...’ è il titolo dello spettacolo di prosa con inserimenti di musica, danza e poesia in programma dal 13 al 15 settembre alle ore 21,30 nella Rocca Tiepolo. Un evento che pone al centro dell’attenzione la città di Porto San Giorgio le sue iniziative caratterizzanti e i poeti che in qualche modo hanno gravitato su di essa. Promotori dello spettacolo i direttori artistici Gabriele Claretti e Roberto Rossetti, i quali lo presentano così: "Protagonisti del recital sono due personaggi che devono giungere ad un luogo misterioso, ove compiere una missione segreta. La loro identità verrà gradualmente svelata, arrivando a Rocca Tiepolo incontreranno, altri sconosciuti protagonisti, che si riveleranno, poi, essere poeti del passato e del presente gravitanti intorno alla città di P.S. Giorgio. Poeti del calibro di Gabriele D’Annunzio, Sandro Penna, Giacomo Leopardi, Joyce Lussu, Carmelo Errico, Adolfo de Bosis, Lugano Bazzani, Acruto Vitali, Cesare Catà. La Rocca abbraccerà piani temporali diversi in cui tutti questi poeti forniranno il proprio contributo a restituire la visione poetica della storia del Castello di San Giorgio, tra realtà, mito e leggenda".

La manifestazione si arricchisce di alcuni eventi collaterali, quali: mostra dei mosaici creati dalle artiste Angelita Angelini e Stefania Cappuccini che affronteranno il tema del femminile nel contesto medievale, dal primo al tre settembre dalle 18 alle 24 nella sala Castellani. Ingresso libero. Poi c’è ’Pirati’, letture per bambini dai 4 ai 10 anni accompagnate da laboratori sempre 1,2,3 settembre alle 18.30 nella Biblioteca Civica. I locali di Corso Castel San Giorgio prepareranno piccole degustazioni gratuite 1-2-3 settembre dalle 19; I figuranti per Corso Castel San Giorgio in costume d’epoca con la partecipazione degli alunni dell’Istituto scolastico Nardi e del Centro di Aggregazione Giovanile. Inoltre il 2 settembre, sempre dalle 19 i figuranti saranno accompagnati dalla musica medievale dell’artista Giulietta Natalucci. C’è anche ’ Storie di Corsari e pirateria sul mare Adriatico’: Incontro con Giacomo Recchioni autore del libro ’Il Ricamatore’, storia del corsaro fermano e delle sue scorribande. Il museo ’Cantieri della Civiltà Marinara’ sarà aperto dalle 19 alle 23 nei giorni primi 3 giorni di settembre.

Silvio Sebastiani