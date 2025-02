Marchisio: "Manca davvero poco all’obiettivo"

Si avvicina la sfida con Piacenza in programma domenica alle 19,30 al PalaSavelli per la Yuasa Battery Grottazzolina, in diretta anche su Raisport. Attesa grande perché sarà una domenica intensa nella quale, si spera, poter magari festeggiare davanti al pubblico di casa la salvezza in Superlega. Di contro ci sarà Piacenza che ha appena sollevato dall’incarico coach Anastasi, affidandosi per questa parte finale di stagione (playoff inclusi) una vecchia volpe come Ljubomir Travica, ufficializzato proprio nella giornata di ieri. Tornando in casa Yuasa è anche tempo di dare una chiave di lettura generale alla stagione, cosa che ha fatto un riferimento del gruppo come Andrea Marchisio. "E’ stato un campionato dai due volti. All’andata abbiamo dovuto oliare bene gli ingranaggi, raccogliendo poco. Al ritorno contro è scattato qualcosa dopo il match con Monza perché vincere aiuta a vincere. Abbiamo fatto punti sempre, tranne contro Perugia. Adesso siamo a +5 a due gare dalla fine. Manca veramente poco ma finché non abbiamo la matematica dalla nostra non vogliamo assolutamente dire nulla. L’obiettivo di domenica è completare l’opera". Tra lui e Grotta una storia intensissima e di reciproco amore. "Qui la pallavolo è il pane quotidiano, tutti parlano di volley e tutti sono appassionati. Hai un seguito che altrove non hai, anche dopo un girone di andata come il nostro. Non sono mai spariti i nostri tifosi, sono sempre stati presenti e ci hanno seguito sostenendoci fino al sold out contro Perugia. Ma ricordo pienoni anche contro Civitanova e Taranto: c’erano oltre duemila persone a seguirci. Grotta la vive da piccola realtà ma c’è un affetto che nelle grandi piazze non avrai mai, è realmente entusiasmante. Grotta la ringrazierò sempre perché mi ha dato la possibilità di conquistare la Superlega sul campo e poi giocarci da protagonista. E’ una delle piazze più importanti nella mia carriera mi ha dato un’opportunità incredibile. Porterò questa realtà sempre con me anche al termine della mia carriera". Tornando al campionato, la forza della Yuasa è sempre stata quella di non mollare mai. "Nel girone di andata non siamo mai usciti dal campo con l’idea che c’era un abisso con gli altri. Abbiamo fatto anche buone gare ma non abbiamo raccolto quanto meritassimo complici anche alcuni infortuni. Al ritorno abbiamo recuperato un po’ tutti e portato via punti praticamente sempre. Questo ci mancava un po’ all’andata e ora stiamo facendo bene".

r.c.