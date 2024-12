Marchisio: "Yuasa Battery poco cinica"

Un girone di andata che si è concluso con la trasferta di Paicenza per la Yuasa Battery che aveva già anticipato il match dell’ultima giornata del girone ascendente con La Lube. Ora gli uomini di coach Ortenzi avranno uno spazio temporale di una decina di giorni per essere pronti alla trasferta di Monza il prossimo 13 dicembre alle ore 20. Nel mezzo c’è tempo per analizzare questo giorne di andata della prima storica annata di Grottazzolina in Superlega partendo appunto dal post Piacenza con il libero Andrea Marchisio. Si parte proprio da quello che la sfida in terra lombarda ha lasciato. "Siamo stati poco cinici, lo avevo detto sinceramente anche nel post gara contro Civitanova – sottolinea il libero alla sua seconda stagione a Grottazzolina - fino al 20 o 21 arriviamo bene poi forse a livello mentale le tante sconfitte si fanno sentire e molliamo un pochino. E contro squadre come Civitanova e Piacenza non te lo puoi permettere. Ce lo portiamo dentro da troppo tempo e si sta facendo sentire. Tecnicamente non ci manca molto, ci dobbiamo sbloccare. Si sta facendo anche tardi per aspettare questo sblocco. Dobbiamo lavorare duro in settimana, ci aspettano quasi due settimane di lavoro: c’è da spingere tanto e dare il massimo a ogni allenamento".

Ampliando il discorso a quello che c’è davanti fino alla fine, saranno undici finali da giocare di cui ben tre nel mese di dicembre: il 13 in trasferta a Monza, il 22 in casa contro Modena per chiudere poi il 26 dicembre in trasferta in casa di Verona. "Saranno undici finali, come lo erano quelle dell’andata. Ogni gara doveva essere e deve essere un’opportunità per prendere punti. Iniziamo dall’alzare il livello degli allenamenti perché parte tutto da li. Siamo una squadra che non può vivere di individualità ma di gruppo e di organizzazione che in campo deve essere al 100% e questo si migliora in settimana col duro lavoro. L’unica soluzione che abbiamo e che conosco è metterci testa bassa, allenarsi duramente per provare a fare qualcosa di buono in questa seconda parte di stagione". Parole ben chiare quelle di Marchisio per una squadra tornata in palestra a fare proprio questo, magari anche finalmente con il gruppo compatto: c’è da recuperare Oleg Antonov assente per un guaio muscolare proprio in queste ultime due gare casalinghe. Sistemare anche i conti con la dea bendata in termini di infortuni, sarebbe uno step importante dopo quanto avvenuto durante il girone di andata.