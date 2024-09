‘Marcia dei Due Comuni’. Festa e spettacolo con oltre 500 iscritti

E’ stata un successo la decima edizione della ‘Marcia dei Due Comuni’, che si è svolta domenica fra Servigliano e Belmonte Piceno registrando oltre 500 iscritti. Promossa dalla Polisportiva Servigliano con il patrocinio dei due Comuni e il sostegno di alcuni sponsor locali, la manifestazione è divenuta ormai un appuntamento fisso dell’estate serviglianese, ma anche dei tanti appassionati runner di tutto il centro Italia. Gli ospiti si sono ritrovati in piazza Roma di Servigliano intorno alle 8, poi in successione sono partite: la gara competitiva di circa 13 chilometri fra Servigliano e Belmonte Piceno valida per i tesserati Fidal, la passeggiata ambientale da 5 chilometri non competitiva, il Nord Walking lungo il fiume Tenna e per la prima volta anche la ‘Passeggiata a 4 zampe’, per conduttori e cani. "Siamo soddisfatti del risultato – dichiarano Delio Raffaelli e Michele Governatori, rispettivamente presidente e responsabile tecnico della Polisportiva – nonostante il caldo intenso abbiamo registrato circa 200 iscritti alle gara competitiva fra cui alcuni atleti di valore nazionale; a questi si sono aggiunti oltre 300 partecipanti alla passeggiata ambientale. Per noi la soddisfazione principale è vivere lo spirito di festa che si respira durante la manifestazione e condividere la passione per la corsa". Molto soddisfatti anche i sindaci Marco Rotoni e Ivano Bascioni, rispettivamente per Servigliano e Belmonte Piceno, che oltre al valore sportivo, hanno ribadito la qualità in termini di promozione e socialità della ‘Marcia dei Due Comuni’. Per la classifica assoluta maschile al primo posto Stefano Massimi con il tempo di 39’51’’; seguito da Marco Cecchetti; Luca Palmieri, Ion Anghel e Luis Pablo Prioretti. Per la classifica assoluta femminile prima con 54’39’’ Caterina Cavarischia (nella foto); seguita da Elena Melis; Elisa Frudoni Agostini, Francesca Marilungo e Daniela Iampieri.