Marcia per la pace, cambia la viabilità

"Nessuno può salvarsi da solo" è il titolo scelto dall’Azione Cattolica diocesana di Fermo per la marcia per la Pace 2023, facendo riferimento alle parole di Papa Francesco nel messaggio per la 56° Giornata Mondiale della Pace. La manifestazione religiosa è organizzata in collaborazione con le associazioni del territorio e si terrà oggi pomeriggio dalle 15.

L’iniziativa si iscrive tra i cortei non violenti che testimoniano in favore della pace e della solidarietà tra popoli e trova in questo momento storico una particolare valore morale. Il ritrovo sarà presso la nuova chiesa della parrocchia San Pio XX in piazza Wojtyla, per poi iniziare il percorso di riflessione e preghiera lungo le vie del centro: dal piazzale della chiesa di Marina Picena si arriverà all’area dell’Ex Orfeo Serafini, passando per via Principe Umberto e anche per piazza Garibaldi. Per l’occasione, al fine di garantire il completo svolgimento della manifestazione religiosa in totale sicurezza, il comune ha deliberato la chiusura di alcuni tratti di strada apportando delle modifiche ai divieti ed alle limitazioni tradizionali, per tutti i veicoli ad eccezione di quelli in servizio della Polizia stradale, del pronto intervento del pronto soccorso, oltre a quelli dell’organizzazione.

Nella delibera vengono riportare le seguenti informazioni: dalle 14 alle 16.30 vige il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta in via Trentino, nei parcheggi antistanti a piazza Wojtyla; dalle 14.30 alle 17 lo stesso divieto è esteso anche alle vie lungo il percorso della marcia, quali via Trentino (ambo i lati), via Belgio (lato ovest), via Principe Umberto e Via Mameli, nel tratto tra viale Vittoria e via Trieste (lato ovest); dalle 15 alle 19, invece non si potrà né circolare né sostare nel parcheggio pavimentato dell’Ex Orfeo Serafini, luogo di arrivo della marcia. Al termine della manifestazione religiosa la viabilità tornerà ad essere regolare, senza alcun altro tipo di restrizione. In caso di maltempo l’evento si terrà al chiuso, all’interno della chiesa della parrocchia, con gli stessi orari.

Nadir Tomassetti